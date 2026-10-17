לקראת מערכת הבחירות הקרבה, נראה כי השתיקה הרועמת אינה נחלתה הבלעדית של חסידות גור. כידוע, כפי שדיווחנו, בחסידות גור בחרו הפעם לשבת על הגדר ולא לקיים את הפעילות המסורתית של "לפעול ולהפעיל", דבר הבא לידי ביטוי בשתיקה הרועמת מעל גבי עיתון הבית "המודיע", באי הכרזה רשמית במוצאי חג שמחת תורה או בשבתות האחרונות, וללא פתיחת מְטות בחירות או הפקת סינגלים כמקובל.

בחסידות בחרו הפעם בשתיקה, כל אחד מסיבותיו שלו, בין אם מדובר בשיקולי ציר פרוש שטארק או במתיחויות פנימיות בחצר, שעליהן עוד יורחב בבוא העת.

אולם, מה שהפתיע את המערכת הפוליטית בימים האחרונים הוא ההתפתחויות בחצרות נוספות. מתברר כי לא רק גור בחרו בשתיקה, גם בחסידות זידטשוב, שבית מדרשו של האדמו"ר שוכן ברחוב רבינא בבני ברק, שומר האדמו"ר על שתיקה מוחלטת, ולעת עתה טרם יצאה כל הודעה מפורשת לחסידים באשר לשאלה למי, ואם בכלל, להצביע בבחירות הקרובות.

בניגוד להערכות שונות שניסו לקשור את ההחלטה בענייני תקציבים או דרישות כספיות מול הסיעה המרכזית, הסיבה האמיתית דרמטית בהרבה. ברקע הדברים עומדת פרשת מעצרו של נכדו של האדמו"ר, הבחור שמואל שמעלקא פינטר, שריצה לאחרונה עונש מאסר של עשרים יום בכלא הצבאי (כלא 10). כל תחנוניו ופניותיו של זקינו האדמו"ר לגורמים הרלוונטיים לא הועילו, ואף המחאות הסוערות שליוו את הפרשה בהשתתפות חסידים ומעריצים, לצד השתתפותו האישית של האדמו"ר בהפגנות שערכו חסידויות צאנז וגור בימים ההם ברחבת כלא 10, לא הצליחו למנוע את רוע הגזירה, והנכד נאלץ לרצות את מלוא ימי המאסר.

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"כעת מחפשים אותנו? צריכים פתאום את הקולות שלנו?" אומר בכאב גורם בכיר בחסידות זידטשוב. לדבריו, "אנחנו מצטרפים בזאת למחאה השקטה של גור. גם אנחנו לא נפעל ולא נפעיל, ומי בכלל יודע האם נצא להצביע".