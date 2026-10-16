שבוע וחצי בלבד לפני פתיחת הקלפיות, הסוקר והפרשן הפוליטי שלמה פילבר פרסם טור פרשנות מקיף המשרטט תמונת מצב אופטימית עבור קואליציית נתניהו. בניתוח שפורסם, מפריך פילבר את מספרי הסקרים האחרונים ומעריך כי גוש הימין נמצא בדרכו הבטוחה להכרעה ברורה בבחירות הקרובות.

לדברי פילבר, כ-400,000 אזרחים שהצביעו למפלגת הליכוד בבחירות של שנת 2022 כלל לא נטשו את מחנה הימין. הוא טוען כי הם צפויים להגיע בהמוניהם לקלפיות ביום הבוחר, שם, כהגדרתו, "המשקיפים של השמאל יפגשו אותם להיכרות אישית".

מלחמת הסקרים והצגת הליכוד

פילבר מתייחס בחריפות להצגת הליכוד בסקרים האחרונים על נתון שפל של 18 מנדטים - מספרים שנראו רק מיד לאחר אירועי השבעה באוקטובר. לטענתו, מדובר במהלך מגמתי שנועד לייצר פער מלאכותי לטובת מפלגת "ישר", במטרה להכתיר אותה בתודעה הציבורית כמפלגה הגדולה ביותר.

עם זאת, הוא מדגיש כי המבחן העליון והקריטי ביותר של הליכוד יהיה היכולת הארגונית לשחזר את אחוזי ההצבעה הגבוהים של שנת 2022. ללא התגייסות מלאה של השטח, המפלגה תתקשה מאוד לחצות את רף ה-30 מנדטים, כך על פי הניתוח.

בגזרת מפלגות המרכז והמפלגות החדשות, פילבר מזהיר מפני הספד מוקדם של מפלגת כחול לבן. הוא מזהה בבסיס התמיכה של בני גנץ קהל שמרן ומתוסכל שעדיין מתלבט, אך מדגיש כי המפלגה מתחזקת ואף הצליחה להפתיע פעמיים כשחצתה את אחוז החסימה.

המפלגות החדשות בהובלת עופר וינטר וירון זליכה, אשר נהנו השבוע מרגעים קצרים של חסד מעל אחוז החסימה, ניצבות בפני סכנה קיומית. הקרב הגדול והאכזרי ביותר שלהן עדיין לפניהן, שכן בישורת האחרונה הן יצטרכו לשרוד את קמפיין ה"מפלגה הגדולה" ושתיית הקולות שיובילו הליכוד ומפלגת ישר בתוך הגושים.

פילבר חושף כי שילוט החוצות המסיבי של המפלגות הקטנות, דוגמת מפלגת אח"י, נעם ורשימות בציבור החרדי, צפוי לרדת לקראת אמצע השבוע. מהלך זה נועד לפנות מקום לקמפיינים העוצמתיים של המפלגות הגדולות לקראת קו הסיום, וזהו בדיוק העיתוי שבו יחלו הדיבורים הרשמיים על פרישת רשימות קטנות שלא יעברו את אחוז החסימה כדי למנוע אובדן קולות לגוש.

במקביל, המפלגות החרדיות מקדמות מאמץ עליון למקסם את אחוזי ההצבעה בקרב קהליהן. פילבר מציין כי בזמן שהנציגים החרדים נאבקים על כל קול כדי להגיע להישג של למעלה מ-18 מנדטים, הם כבר החלו בקרבות הפנימיים על חלוקת השלל והתפקידים - שלל שיוכלו לממש אך ורק תחת ממשלת ימין מובהקת.

בסיכום דבריו, מנתח פילבר את הלך הרוח בגוש המרכז-שמאל וטוען כי ההבנה שם חלחלה עמוק: איש כבר אינו מדבר על ניצחון מובהק והקמת ממשלה רחבה. תקרת הזכוכית והשאיפה המקסימלית של ראשי האופוזיציה כעת היא להגיע למצב של תיקו פוליטי, במטרה לנסות ולייצר השתלטות טקטית על הכנסת בחסות תמיכת המפלגות הערביות, וזאת בניסיון למשוך זמן לפני גרירת המדינה לסבב בחירות נוסף.

לנוכח כל הנתונים הללו, פילבר נותר איתן בתחזיתו החד-משמעית: גוש הימין ינצח בבחירות הקרובות ויקים ממשלה שתישען על רוב של 61 עד 64 מנדטים, כאשר התוצאה הסופית תהיה תלויה בעיקר בשיעורי ההצבעה בקרב הציבור החרדי והמגזר הערבי.