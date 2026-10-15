סקר מנדטים חדש: איזנקוט מזנק למספר שיא, גוש הימין יורד

ראש הממשלה נתניהו ( צילום: יונתן סינדל\פלאש90 )

פחות משבועיים לפני הבחירות לכנסת, סקר חדש של "זמן ישראל" בעריכת יועץ האסטרטגיה יוסי טאטיקה ("טאטיקה מחקרים ומדיה") בשיתוף פאנל Adgenda, שנערך ב-14–15 באוקטובר, מציג מאבק צמוד במיוחד בין הגושים.

הממצא המרכזי: מפלגת "ישר!" בהובלת גדי איזנקוט רושמת שיא חדש בסקרי הערוץ ועולה ל-26 מנדטים - תוספת של שני מנדטים לעומת השבוע שעבר. אולם העלייה מגיעה בעיקר על חשבון שותפיו הפוטנציאליים לגוש: "ביחד" בהובלת נפתלי בנט יורדת ל-11 מנדטים, וישראל ביתנו יורדת ל-9 מנדטים. הדמוקרטים שומרים על יציבות עם 8 מנדטים. בגוש תומכי נתניהו: הקואליציה יורדת ל-49 מנדטים בלבד. הסיבה המרכזית: מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה וגורפת 2.80% מהקולות בלבד. הליכוד עומדת לפי הסקר על 20 מנדטים, ש"ס על 8, יהדות התורה על 8, עוצמה יהודית על 7 והציונות הדתית על 6. מכה נוספת לוינטר: ההתבטאויות של המועמדת במקום השלישי נחשפות יוני גבאי | 14.10.26 מנגד, מפלגת "המילואימניקים-הכלכלית" בראשות יועז הנדל וירון זליכה צולחת הפעם את אחוז החסימה ומכניסה 4 מנדטים. המפלגות הערביות ממשיכות להציג תנודתיות גבוהה ומקבלות יחד 13 מנדטים: הרשימה המשותפת 8 מנדטים, רע"ם 5 מנדטים. מפת הגושים מציגה תמונה של מאבק צמוד: גוש מתנגדי נתניהו (כולל המילואימניקים ורע"ם) עומד על 67 מנדטים, מתוכם גוש השינוי עם 54 מנדטים. גוש תומכי נתניהו עומד על 49 מנדטים. הסקר בוצע בקרב 500 משיבים (יהודים וערבים) עם טעות דגימה מרבית של 4.4%. איזנקוט: "תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט בעזה" היום מסר איזנקוט הצהרה ביטחונית מיוחדת בגבול רצועת עזה. במסגרת ההצהרה התחייב כי תוך 18 חודשים מכניסתו ללשכת ראש הממשלה, חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. "אני מתחייב: תוך 18 חודשים מכניסתי ללשכת ראש הממשלה, חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. נביא להשמדת הזרוע הצבאית של חמאס", הצהיר איזנקוט. "זה יקרה בין אם באמצעות פעולה על בסיס מתווה הנשיא טראמפ שהתקבל על ידי ממשלת נתניהו, או בין אם בהפעלת יכולות צבאיות ומבצעיות".

איזנקוט היום בגבול ( צילום: דוברות )

איזנקוט תקף בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו: "כל עוד בנימין נתניהו בשלטון, חמאס יישאר בשלטון. האדם שתולה שלטים עם הכיתוב 'לא נכנע' הוא הראשון להיכנע: למשתמטים, לשותפיו לקואליציה ולחמאס".

הרמטכ"ל לשעבר המשיך בביקורת חריפה על ניהול המלחמה: "מעולם לא הייתה ממשלה בישראל שקיבלה כל כך הרבה מרחב תמרון ולגיטימציה מהציבור ומהעולם, ונחלה כישלון אסטרטגי כה מהדהד. שלוש שנים אחרי טבח השבעה באוקטובר, חמאס עודנו הריבון ברצועת עזה, חמוש, מתחמש ומשקם את יכולותיו הצבאיות".

בתגובה, הליכוד מסר: "איך תמוטט בלי רשות ממנסור וטיבי?"

עולם התורה מתגייס לבחירות

בעולם התורה, המנהיגים מתגייסים לקראת יום הבחירות. המנהיג הליטאי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הורה לשוחטים בגופי הכשרות שלא לצאת בימים אלו לשחיטות בחו"ל, אף שמפסידים פרנסה, רק כדי שיוכלו להצביע בבחירות.

הרב רפאל מנת, רב קונצרן אוסם-נסטלה ונאמן ביתו של הגר"ד לנדו, הציג בפני ראש הישיבה שאלה שעלתה אצל השוחטים: אם הם יטוסו כעת לחו"ל לצורך השחיטה, מי שיטוס למדינות רחוקות כמו דרום אמריקה לא יוכל לשוב ארצה לבחירות בכדי להצביע.

הגר"ד לנדו היה נחרץ בתשובתו ואמר: "בחירות זה צורכי הרבים יותר, כל קול, כל קול חשוב מאוד מאוד בשביל עם ישראל".

גם ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש התייחס למצב הציבור החרדי בפגישה עם רבני רכסים. "אני לא יודע אם אתם יודעים, המדיניות של הממשל שיש היום", אמר הגרמ"ה. "יודעים על הבעיות עם הצבא, אבל יש בעיות בכל שטח ושטח - זה בחינוך העצמאי, בחיידרים, זה בסמינרים, בכל מקום ומקום שאפשר להם לעשות איזה קושי בשבילנו, עושים".

לדבריו, "דברים שכל השנים לא עשו שום דבר, היום בכל דבר ובכל המקומות עושים את זה, שזה יהיה בסכנה". הגרמ"ה הצביע על המניע: "למעשה יש אצלם העניין של הפחד, מה יהיה בעוד 20 שנה, שהם יהיו מיעוט. מה העצה נגד זה? לשנות אותנו, שבאותו זמן אנחנו לא נהיה כל כך חרדים, וממילא הם לא יאבדו את הכוח בתוך המדינה".

"אבל צריכים להבין שאצלם זו מלחמת קיום", הזהיר ראש הישיבה. "וכשיש מלחמת קיום, אדם מאוד חזק להילחם". מכאן עבר הגרמ"ה לדרישה ברורה: "הדרך היחידה שאנחנו נוכל להילחם נגד זה על פי דרך הטבע, לפני הריבונו של עולם, זה שכל אחד ואחד יצביע למפלגה חרדית".