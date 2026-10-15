מעצרי העריקים החרדים: היועמ"שית מבקשת לדחות את העדכון לבג"ץ

היועמ"שית גלי בהרב מיארה ( צילום: יונתן סינדל\פלאש90 )

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, מבקשת היום (חמישי) מבג”ץ ארכה של יומיים להגשת העדכון בנוגע למעצרי העריקים החרדים. הבקשה מגיעה על רקע הדרישה שהציבה היועמ”שית בפני גורמי האכיפה להגביר את מעצרי חייבי הגיוס, ולאחר שבצבא הודיעו כי האכיפה היזומה תחודש במהלך חודש אוקטובר.

הבקשה הנוכחית נוגעת למועד הגשת העדכון לבית המשפט. בשלב זה לא נמסר מה יהיו הנתונים שיוצגו בו, ואם חלה התקדמות בפעולות האכיפה מאז הדיון הקודם. כזכור, בשבוע שעבר נחשף ב’כיכר השבת’ כי בדיון מעקב שהתקיים ב-6 באוקטובר דרשה היועצת המשפטית לממשלה לשפר בדחיפות את אכיפת הגיוס נגד עריקים חרדים, ולהגביר את מאמצי האיתור והמעצרים היזומים. במסגרת הדיון הוצגו נתונים על פעילות האכיפה שהתקיימה בחודש ספטמבר, וכן על הקשיים שהתגלו במעברי הגבול ובפעילות המשטרה הצבאית "חילול השם במזיד": רה"י הגר"ד לנדו הגיב לראשונה לדברי הבלע של השר סמוטריץ' חנני ברייטקופף | 14.10.26 סמוטריץ' ונתניהו ניצחו את היועמ"שית בבג"ץ: אושר המשך כהונתו של יהודה אליהו בני סולומון | 11:17 כזכור,בשבוע שעבר נחשף כי בדיון מעקב שהתקיים ב-6 באוקטובר דרשה היועצת המשפטית לממשלה לשפר בדחיפות את אכיפת הגיוס נגד עריקים חרדים, ולהגביר את מאמצי האיתור והמעצרים היזומים. במסגרת הדיון הוצגו נתונים על פעילות האכיפה שהתקיימה בחודש ספטמבר, וכן על הקשיים שהתגלו במעברי הגבול ובפעילות המשטרה הצבאית. מאות מעצרים, אך האכיפה היזומה נעצרה על פי הנתונים שהוצגו, בין 1 ל-22 בספטמבר פעלו רשות האוכלוסין והמשטרה הצבאית לאיתור עריקים ומשתמטים בנתב"ג, במעבר אלנבי ובמעבר בגין שבגבול מצרים. במהלך התקופה נעצרו 212 עריקים ומשתמטים, מתוכם כ-163 שהוערכו על ידי גורמי הצבא כמשתייכים לציבור החרדי. כלל העצורים הועמדו לדין, רובם במסגרת הליכים משמעתיים. עוד התברר כי 64 חייבי גיוס הצליחו לצאת מישראל ונעצרו רק עם שובם לארץ, נתון שהעלה שאלות בנוגע ליעילות אכיפת איסורי היציאה מהארץ. אלא שלצד פעילות המעצרים במעברי הגבול, התברר כי בתקופה האחרונה כמעט שלא התקיימה אכיפה יזומה בשטח. בצבא הסבירו זאת, בין היתר, בהתמקדות במעברי הגבול ובהיערכות לתקופת החגים. לפי הנתונים שהוצגו אז, במהלך החודשיים שקדמו לדיון נעצרו באקראי כעשרה חייבי גיוס במסגרת נוהל העבודה המשותף של הצבא והמשטרה. בעקבות הדברים הודיעו גורמי הצבא כי האכיפה היזומה תחודש במהלך אוקטובר, בתיאום בין המשטרה הצבאית לתחנות המשטרה.

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הדרישה להגביר את האכיפה

בדיון הקודם דרש המשנה ליועצת המשפטית לממשלה לשפר בדחיפות את היקפי האכיפה, והבהיר כי היעדרה אינו עולה בקנה אחד עם צורכי הביטחון, עקרון השוויון והתחייבויות המדינה לבג"ץ.

בנוסף, נחשף כי מתחילת השנה ועד 23 בספטמבר הוגשו 360 כתבי אישום נגד משתמטים, מהם 49 נגד חייבי גיוס שהוערכו כבני הציבור החרדי.

עוד דווח כי נבחנים צעדים לקיצור פרקי הזמן עד להעמדה לדין: העמדת משתמטים לדין לאחר שנת היעדרות במקום שנה וחצי, והעמדת עריקי בקו"ם לדין לאחר 30 יום.

כעת, לאחר הדרישה להגברת המעצרים והתחייבות הצבא לחדש את האכיפה היזומה, מבקשת היועצת המשפטית לממשלה יומיים נוספים לצורך הגשת העדכון לבית המשפט.