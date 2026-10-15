נציבות שירות המדינה מחדדת את האכיפה נגד העסקת חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם מול צה"ל, ומודיעה על שינוי באופן שבו מתבצע הליך קליטתם לעבודה במשרדי הממשלה. במסגרת המהלך, מערכת הקליטה הממוחשבת תחסום את השלמת ההליך עבור מועמדים שמעמדם הצבאי טרם הוסדר.

ההנחיה מתקבלת ימים ספורים לפני הבחירות, במה שנראה כניסיון מתמשך להסית נגד הציבור החרדי ולפגוע בלומדי התורה.

ההנחיה, שנשלחה השבוע למשרדי הממשלה והגיעה לידי חדשות 12, ניתנה על רקע הצעדים לקידום אכיפת חובת הגיוס בקרב צעירים חרדים, ובהמשך להנחיות היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בנושא הסנקציות על מי שלא התייצבו לשירות צבאי.

על המכתב חתום ניסים מזרחי, הממונה על משרדי הממשלה ויחידות הסמך וראש מינהל הסגל הבכיר בנציבות שירות המדינה. הוא ממוען למנהלי אגפי ההון האנושי במשרדי הממשלה ובמערכות הבריאות, הביטחון והחוץ.

בנציבות מדגישים כי אין מדובר בהוראה חדשה, אלא באכיפה מחודשת של כלל שכבר מעוגן בתקנון שירות המדינה, המוכר בשם התקשי"ר. במכתב מובהר כי המהלך אינו משנה את הוראות התקנון ואינו מוסיף תנאי העסקה חדש, אלא נועד להבטיח שההוראה הקיימת תיושם בפועל.

אלא שלצד חידוד הנהלים, הנציבות מציגה גם מנגנון אכיפה ממוחשב שיחסום את המשך הליך הקליטה של מי שלא הסדירו את מעמדם. לפי ההנחיה, הבדיקה תתבצע באופן אוטומטי מול נתוני צה"ל כחלק מתהליך הקליטה הדיגיטלי.

כבר בשלב הגשת המועמדות יובהר למועמדים כי קבלתם לעבודה מותנית בהסדרת מעמדם מול הצבא. מועמד שייבחר לתפקיד אך יימצא כי לא הסדיר את מעמדו יקבל הודעה על קיום שימוע בכתב ויועמדו לרשותו חמישה ימים להסדיר את העניין או להציג מסמכים המעידים כי מעמדו הוסדר. אם לא יעשה זאת בתוך פרק הזמן שנקבע, ניתן יהיה לבטל את זכייתו במשרה.

המהלך מצטרף לשורת צעדים שננקטו בעקבות פסיקות בג"ץ בעניין חובת גיוסם של צעירים חרדים. לפני כשנה הורה בית המשפט לממשלה לגבש מדיניות אכיפה אפקטיבית נגד מי שאינם מתייצבים לשירות, ובהמשך קבע כי הממשלה לא פעלה ליישום ההחלטה.

לפני כחצי שנה קבע בג"ץ בעצמו שורה של סנקציות אישיות נגד בחורי ישיבות שלא הסדירו את מעמדם, ובהן שלילת הטבות בתחום הדיור, סבסוד מעונות היום והנחות בתחבורה הציבורית. כעת מבקשת נציבות שירות המדינה להחיל את ההוראה הקיימת גם באמצעות מנגנון ממוחשב, שנועד למנוע את השלמת הליך ההעסקה של מי שלא עמדו בדרישות.