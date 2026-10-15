בית המשפט העליון פסק היום (חמישי) כי יהודה אליהו יוכל להמשיך לכהן כממלא מקום מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל, זאת לאחר עתירות שהגישו נגדו ארגוני שמאל ובניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה.

בהחלטת בג"ץ נכתב: "מקובלת עלינו עמדת משיבי המדינה שלפיה מחלוקות מהסוג שמעלה הבקשה דנן מן הראוי לפתור בראש ובראשונה בשיח פנימי בין גורמי הממשלה, כמקובל, ולא על דרך של הגשת בקשות לבית משפט זה – בוודאי שלא במסגרת הליך בו ניתן פסק דין סופי".

בית המשפט הבהיר כי במסגרת ההצעה שקיבלה את הסכמת הצדדים, כיוונו לכך שימונה ממלא מקום לכהונת מנהל רמ"י לפי סעיף 23(א)(ג) לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט – 1959, החל מיום 22.7.2026. לפיכך, מניין התקופות המנויות בסעיף צריך להתחיל מהמועד האמור.

כזכור, לפני מספר חודשים בוטל מינויו של אליהו למנהל רשות מקרקעי ישראל, לאחר שהממשלה הסכימה להצעת השופטים. במסגרת ההחלטה נקבע כי אליהו ימשיך לכהן בתפקידו עד 22 ביולי 2026, ולאחר מכן ימונה לרשות ממלא מקום.

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שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסר בתגובה: "העתקת מהפכת ההתיישבות מיו"ש לנגב ולגליל היא קריטית ומשמעותית לעתיד מדינת ישראל. אחד הכלים העיקריים במסגרתו נעתיק את המהפכה לנגב ולגליל הוא רשות מקרקעי ישראל, ואני שמח שיהודה אליהו שהוכיח יכולת ביצוע ועשיה מרשימות, ימשיך לכהן בתפקידו ולהעתיק את המהפכה לנגב ולגליל".

המינוי הזמני של אליהו כממלא מקום מנכ"ל מאפשר את המשך התפקוד השוטף של הרשות. שר הבינוי והשיכון חיים כ"ץ חתם על כתב המינוי לאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה, כאשר המינוי נעשה לתקופה של שלושה חודשים או עד למינוי קבע של מנכ"ל חדש לרשות, לפי המוקדם מביניהם.

ההחלטה מהווה ניצחון משמעתי לשר סמוטריץ' ולראש הממשלה בנימין נתניהו, שעמדו מאחורי המינוי למרות ההתנגדות. ועדת האיתור שהמליצה על מינויו של אליהו צפויה לשוב לפעול ולבחון מחדש את הליך המינוי, כאשר הרכבה צפוי להשתנות בשל חשש לניגוד עניינים.