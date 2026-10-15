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בהצהרה מגבול עזה

איזנקוט התחייב: "תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט בעזה" | כך הליכוד השיב לו

גדי איזנקוט מסר היום בגבול עזה הצהרה על התוכנית שלו להשמדת חמאס • תקף את נתניהו: "כל עוד הוא בשלטון, חמאס יישאר" | הליכוד: "איך תמוטט בלי רשות ממנסור וטיבי?" (פוליטי מדיני)

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קובי אטינגר
כיכר השבת |
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איזנקוט היום בגבול (צילום: דוברות)

הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ישר! עם איזנקוט, מסר היום (חמישי) הצהרה ביטחונית מיוחדת בגבול רצועת עזה, 12 ימים לפני הבחירות. במסגרת ההצהרה התחייב איזנקוט כי תוך 18 חודשים מכניסתו ללשכת ראש הממשלה, לא ישלוט יותר ברצועת .

"אני מתחייב: תוך 18 חודשים מכניסתי ללשכת ראש הממשלה, חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. נביא להשמדת הזרוע הצבאית של חמאס", הצהיר איזנקוט. "זה יקרה בין אם באמצעות פעולה על בסיס מתווה הנשיא טראמפ שהתקבל על ידי ממשלת , או בין אם בהפעלת יכולות צבאיות ומבצעיות".

איזנקוט תקף בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו: "כל עוד בנימין נתניהו בשלטון, חמאס יישאר בשלטון. האדם שתולה שלטים עם הכיתוב 'לא נכנע' הוא הראשון להיכנע: למשתמטים, לשותפיו לקואליציה ולחמאס".

הרמטכ"ל לשעבר המשיך בביקורת חריפה על ניהול המלחמה: "מעולם לא הייתה ממשלה בישראל שקיבלה כל כך הרבה מרחב תמרון ולגיטימציה מהציבור ומהעולם, ונחלה כישלון אסטרטגי כה מהדהד. שלוש שנים אחרי טבח השבעה באוקטובר, חמאס עודנו הריבון ב, חמוש, מתחמש ומשקם את יכולותיו הצבאיות".

"באיראן, בלבנון ובעזה, תהום פעורה בין הישגי הלוחמים בשטח לבין אי-העמידה של נתניהו במטרות שהוא עצמו הגדיר", הוסיף איזנקוט. הוא הדגיש כי "אל לנו להתנהל בגישה שמחדלים הם גזירת גורל, יש דרך למנוע את האסון הבא".

איזנקוט פירט את תוכניתו: "נקבל החלטות אמיצות, נגבש אסטרטגיה לאומית, נתחקר בוועדת חקירה ממלכתית את השבעה באוקטובר וניישם את הלקחים. זו לא פריווילגיה, זה הכרח וצורך ביטחוני דחוף. יש לי את הידע ואת הניסיון להוביל את צה"ל, המוסד והשב"כ במקצועיות".

הליכוד הגיב במהירות להצהרת איזנקוט בשאלה: "איך תמוטט את חמאס בלי לקבל רשות משותפיך מנסור וטיבי?"

מפלגת ישר! עם איזנקוט השיבה לליכוד: "17 שנה נתניהו והליכוד מוליכים את אזרחי ישראל שולל ומחזקים את חמאס. אם הייתם מתרכזים קצת יותר במשימה שלכם, ופחות בניסוח דפי מסרים - אולי ה-7.10 היה נמנע. עוד 12 יום אתם הולכים הביתה".
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