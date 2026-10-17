מפנה היסטורי בקהילת ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר: במוצאי שבת, עם סיום סעודה שלישית בבית המדרש ברחוב יוסף זיו, הכריז הגבאי הרה"ח רבי יחזקאל הלפרין בנוכחות ראש הישיבה ובהוראתו כי יש להצביע ליהדות התורה. זאת לאחר שנים רבות שהקהילה נמנעה מהצבעה למפלגה.

ההכרזה נעשתה במוצאי השבת, בנוכחות חסידי הקהילה שהתאספו לסעודה השלישית. הגבאי קרא את ההכרזה באידיש, כמקובל בקהילה, ולאחר מכן הופצה גם בתרגום לעברית.

בנוסח ההכרזה נאמר: "בשם רבינו שליט"א - היהדות החרדית בארץ ישראל שרויה במצב קשה, ובמיוחד לומדי התורה. בוודאי לפי ההשקפה היהודית, העצה היא תפילה ותחנונים לפני אדון כל, אך איננו פטורים מההשתדלות, וע"פ דרך רבותינו הקדושים זיע"א אנו משתתפים בבחירות הקרובות ומצביעים ליהדות התורה המאוחדת - ג', והמתאימים לכך, עושים גם השתדלות כפי היכולת להצלחת הרשימה, ולד' הישועה".

ההכרזה מדגישה את המצב הקשה של היהדות החרדית בארץ ישראל, ובפרט את לומדי התורה. הנוסח מבהיר כי לצד התפילה והתחנונים, נדרשת גם השתדלות מעשית, ולכן על חסידי הקהילה להצביע ליהדות התורה ולפעול להצלחת הרשימה.

יצוין כי קהילת הגר"ש אלתר הצטרפה לאחרונה ל'חומת תורת ישראל' של שלומי אמונים ואליקים שטארק מבעלזא, יחד איתם גם הצטרפו ויז'ניץ מרכז. המהלך מהווה חלק מהתארגנות רחבה יותר של קהילות חסידיות לקראת הבחירות הקרובות.

ההכרזה באידיש נוסחה כך: "אין נאמען פון רבינו שליט"א - די יהדות החרדית אין ארץ ישראל איז אין א שווערע לאגע, אין איבער הויפט לומדי תורה. א וודאי לויט די יודישע השקפה, איז די עצה תפילה ותחנונים פארן באשעפער, אבער מ'איז נישט פטור פון השתדלות, אין על פי דרך רבותינו הקדושים זיע"א מיר זענען משתתף אין די בחירות וואס קומט פאהר, מ' וועלט פאר יהדות התורה המאוחדת - ג', אין די פאסיגע טועהן נאך השתדלות כפי היכולת להצלחת הרשימה, ולד' הישועה".