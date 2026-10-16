"יותר שווה להיות מחבל": נציג בעלזא משווה את מצב החרדים לשואה

סערה פוליטית בעקבות התבטאויות חריפות שנשא אליקים שטארק, הנציג החדש של חסידות בעלז במפלגת יהדות התורה והמיועד להחליף את חבר הכנסת ישראל אייכלר בכנסת הבאה. שטארק, שעד כה פעל בעיקר מאחורי הקלעים, השווה בנאומו את היחס לציבור החרדי לרדיפת היהודים בשואה וטען כי מצבם של מחבלים בישראל טוב יותר מזה של חרדים.

הדברים נאמרו במהלך כנס בחירות של המטה החסידי בבית שמש, שבו התייחס שטארק לפולמוס סביב חוק הגיוס ולצווי איסור היציאה מהארץ שהוצאו לתלמידי ישיבות. "כשרוצים להשתדך מחוץ לארץ צריכים לבוא לפה כי אי אפשר", אמר שטארק בפני הנוכחים. "קיבלתי על עצמי שלא לדבר סיפורים על השואה בשנים הראשונות, אבל אני מוצא את עצמי שהמצב שלנו הוא קרוב למה שהיה בשואה ואין הגדרה אחרת. המצב שלנו מזכיר לי את הסיפורים של הסבים שלנו על השואה".

בהמשך דבריו החריף שטארק את הטון והטיח ביקורת קשה במערכת המשפט ובשופט בית המשפט העליון נעם סולברג. "פשטה תופעה חדשה, סולברגיזם, שאומרת 'הכה בחרדים ותהיה יותר גבר'", טען. "יותר שווה במדינת ישראל להיות מחבל ולהרוג משפחות שלמות מאשר להיות חרדי".

בכנס נכח גם סגן השר היוצא, ישראל אייכלר, שהוסיף דברים לא פחות חריפים. "מעריך שזו הפעם האחרונה שנותנים לחרדים להצביע בבחירות", הצהיר אייכלר.

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יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הגיב בחריפות לדברים ופרסם הודעה שבה תקף את הקואליציה. "זוועה! נציג של מפלגת יהדות התורה, שבלעדיה אין לביבי ממשלה, מסביר שבמדינת ישראל 'עדיף להיות מחבל'! ואם זה לא מספיק הוא השווה את מצבם של המשתמטים ליהודים בשואה. ב-27.10 מכריעים: זה או אנחנו, או המשתמטים!", כתב ליברמן.

גינוי תקיף נוסף הגיע מצד מפלגת "עמך ישראל" בראשותו של עופר וינטר. "ההתבטאות המזעזעת של חבר הכנסת המיועד אליקים שטארק היא חרפה לכל ישראלי ולכל יהודי, קל וחומר למי שעתיד למצוא את עצמו בכנסת ישראל", נמסר מהמפלגה. "היא איננה מגיעה בחלל ריק אלא על רקע שתיקת ראש הממשלה ובכירי הממשלה מול הקריאות המזעזעות נגד צה"ל בהפגנות הפלג הירושלמי".

עוד הוסיפו במפלגתו של וינטר: "זוהי הוכחה נוספת לכך שאסור להביא לגולדקנופף להיות האצבע ה-61 בקואליציה הבאה. אנו קוראים לציבור החרדי שאנחנו מוקירים ומעריכים להתנער מהאמירות הללו. אנו קוראים לראש הממשלה ולשריו לגנות את הדברים באופן מידי ובמלוא החומרה. מספיק עם שתיקת הכבשים!".

הסערה מגיעה על רקע תסיסה חסרת תקדים ברחוב החרדי לקראת הבחירות. כפי שדיווחה כיכר השבת, מערכת הבחירות הנוכחית מתאפיינת בשיח חריג ובתסכול עמוק בשל סוגיית גיוס בני הישיבות והטיפול בה. בהפגנות שנערכו בשבועות האחרונים נשמעו קולות בוטים, כאשר מפגין אחד אף הצהיר כי "מעדיפים להצביע למפלגות הערביות מאשר לחרדים".

שטארק עצמו מעורב בימים אלה בסידורים פוליטיים משמעותיים. לפני ימים ספורים הגיע לביקור אצל האדמו"ר מויז'ניץ מרכז, בכדי לחתום על שיתוף פעולה פוליטי בין חסידות ויז'ניץ מרכז לבין הציר של שלומי אמונים ובעלזא - צעד המשבש את מאזן הכוחות הפנימי באגודת ישראל.