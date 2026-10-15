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הרבו בתפילות

בן 95 התמוטט ואיבד הכרה בעיר החרדית; פונה בהחייאה לבית חולים

גבר קשיש התמוטט ואיבד הכרה ברחוב הרב כהנמן בבני ברק • כוחות ההצלה ביצעו פעולות החייאה מתקדמות במקום • הגבר פונה לבית החולים מעייני הישועה תוך כדי המשך החייאה • הציבור נקרא להרבות בתפילות לרפואתו

קי
קובי ישראל
כיכר השבת |
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(צילום: הצלה)

כוחות ההצלה הוזעקו היום (חמישי) לרחוב הרב כהנמן בבני ברק בעקבות דיווח על גבר בן 95 שהתמוטט ואיבד את הכרתו.

כונני הצלה, יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד״א, ביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות, שבסיומן פונה לבית החולים מעייני הישועה תוך כדי המשך פעולות החייאה.

פראמדיק הצלה אליהו שמחון וחובשי הצלה מאיר אזולאי ושמואל רוטנברג סיפרו: ״כשהגענו למקום, מצאנו גבר בן 95 מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שהתמוטט. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות אשר כללו עיסויים, מתן תרופות, ומתן שוקים חשמליים ממכשיר הדפיברילטור"

לדבריהם, לאחר פעולות ההחייאה פונה הגבר לבית החולים מעייני הישועה בבני ברק, תוך כדי המשך פעולות החייאה, להמשך טיפול רפואי בחדר ההלם.

הציבור נקרא להתפלל לרפואתו ולהעתיר בתפילה עבורו, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.

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