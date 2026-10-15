אריה דרעי על הרגע שהפך למספר 2 של אלי ישי 10 10 0:00 / 2:39 אריה דרעי על הרגע שהפך למספר 2 של אלי ישי

בריאיון בלעדי לישי כהן, חושף יו"ר ש"ס אריה דרעי לראשונה את הדרמה החשאית שהתרחשה בחדרו הפרטי של מרן פוסק הדור, רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, ברגעים המכרעים שלפני הגשת רשימת התנועה לכנסת עם חזרתו לחיים הציבוריים.

"אני לא אשכח את המעמד הזה", משחזר דרעי בהתרגשות. "אתה שואל אותי היום? אני בעצמי לא מאמין שעמדתי בזה. זה היה בבוקר שלפני הגשת הרשימות. מרן קורא לי לחדר השינה שלו לבד, סוגר את הדלת, מושיב אותי על המיטה שלו, תופס את היד שלי ומחבק אותי". דרעי משחזר את המילים של מרן זצוק"ל בחדר הסגור: "'רבי אריה, אתה כמו הבן שלי, יותר מהבן שלי. אני הולך לבקש ממך משהו, אל תסרב לי, אתה מבטיח לי?'. אמרתי לו: 'הרב, עד היום סרבתי לך במשהו?'". אז שטח מרן את הבקשה הלא צפויה: "'זה ניסיון קשה מאוד', אמר לי מרן, 'אני מבקש ממך שלא תהיה מספר ראשון ברשימה. אני יודע שאלי ישי היה העוזר שלך, אתה יותר מבוגר ממנו, אתה היית כל הזמן ראש התנועה - אבל אני מבקש ממך: תהיה מספר שתיים ברשימה'".

אריה דרעי בריאיון על מרן זצ״ל | הריאיון המלא 10 10 0:00 / 47:10 אריה דרעי בריאיון על מרן זצ״ל | הריאיון המלא

"מיד התכופפתי ונישקתי לו את היד", משחזר דרעי את השיחה ההיא: "מרן היה עם דמעות בעיניים כשהוא מבקש את זה, ואני עם דמעות בעיניים משיב לו בחיוב, מנשק את ידו ואומר: 'כבוד הרב, מה שאתה אומר - יהיה'".

לאחר שקיבל על עצמו את הוויתור, חיזק אותו מרן בדברי חז"ל: "מרן סיפר לי את הסיפור של הקב"ה עם ירבעם בן נבט - 'מי בראש', נישק אותי ואמר: 'עמדת בניסיון הזה, ה' ישלם לך'".

כשיצא מחדרו של הגר"ע יוסף ושיתף את הסובבים אותו בהחלטה, נתקל בתגובות סוערות. "כשיצאתי וסיפרתי את זה לבני הבית ולחברים שלי, אף אחד לא האמין לי. אמרו לי: 'אתה מטורף? אתה תהיה מספר שתיים?! זו עזות מצח'. עניתי להם נחרצות: מרן ביקש - נגמר, סוף פסוק. הסכמתי להיות מספר שתיים. הגשנו את הרשימה לכנסת כשאני במיקום השני, בראשותו של אלי ישי ואני תחתיו".