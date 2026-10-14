יו״ר עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר הדליק נר לזכרו של מרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצ״ל, במהלך כנס המפלגה בקריית שמונה, לציון 13 שנים להסתלקותו.

בפוסט מיוחד שפרסם לזכרו של מרן כתב בן גביר: ״הערב אנו מציינים 13 שנים להסתלקותו של מרן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף זצוק״ל.

גאון הדור, ענק בתורה ומנהיג שהותיר אחריו מורשת אדירה ודרך שחצתה מגזרים ועדות. מנהיג שידע לחבר בין כל חלקי העם, בין דתיים לחרדים, בין חילונים למסורתיים, בין חיילי צה״ל לבני הישיבות.

מורשתו ממשיכה להאיר את דרכנו עד היום, ודמותו הגדולה חסרה כל כך.

היום כולנו מדליקים נר, זוכרים ומתגעגעים.

יהי רצון שיהיה מליץ יושר על עם ישראל כולו. זכותו תגן עלינו, אמן״.