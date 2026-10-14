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מנהיג שחיבר את כל חלקי העם

זוכרים ומתגעגעים; בן גביר הדליק נר לזכרו של מרן וציין את מורשתו שחצתה מגזרים ועדות 

יו״ר עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר הדליק נר לזכר מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל בכנס המפלגה בקריית שמונה | בפוסט שפרסם ציין השר: "מורשתו ממשיכה להאיר את דרכנו עד היום, ודמותו הגדולה חסרה כל כך" (חדשות)

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בן גביר מדליק נר לזכרו של מרן (צילום: עוצמה יהודית)

יו״ר עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר הדליק נר לזכרו של מרן הראשון לציון זצ״ל, במהלך כנס המפלגה בקריית שמונה, לציון 13 שנים להסתלקותו.

בפוסט מיוחד שפרסם לזכרו של מרן כתב : ״הערב אנו מציינים 13 שנים להסתלקותו של מרן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף זצוק״ל.

גאון הדור, ענק בתורה ומנהיג שהותיר אחריו מורשת אדירה ודרך שחצתה מגזרים ועדות. מנהיג שידע לחבר בין כל חלקי העם, בין דתיים לחרדים, בין חילונים למסורתיים, בין חיילי צה״ל לבני הישיבות.

מורשתו ממשיכה להאיר את דרכנו עד היום, ודמותו הגדולה חסרה כל כך.

היום כולנו מדליקים נר, זוכרים ומתגעגעים.

יהי רצון שיהיה מליץ יושר על עם ישראל כולו. זכותו תגן עלינו, אמן״.
הרב עובדיה יוסףאיתמר בן גבירעוצמה יהודית

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