( צילום: השומרים קראון הייטס )

אירוע חריג התרחש בליל שלישי באולם השמחות 'אהלי תורה' בשכונת קראון הייטס שבברוקלין, כאשר אחד המלצרים שעבדו במהלך חתונה במקום נעצר בחשד לגניבת כרטיסי אשראי של משתתפים באירוע.

הפרשה החלה להתגלגל בעקבות ערנות של אחת החוגגות בחתונה, שהבחינה פתאום כי כרטיס האשראי שלה נעלם. החשד שלה התעורר במהירות כלפי אחד המלצרים שעבדו באולם והעניקו שירות לאורחים. לפי הדיווח באתר 'קראון הייטס אינפו', האישה החליטה לא לשתוק, ניגשה אל המלצר החשוד והתעמתה עמו ישירות. במהלך העימות המפתיע נחשפה האמת: ברשותו של המלצר נחשפו ותפוסו מספר כרטיסי אשראי נוספים שהיו שייכים לנשים ולמשתתפים נוספים שהגיעו לחגוג באירוע. עם חשיפת הגניבה, הוזעקו למקום במהירות מתנדבי ארגון 'השומרים' של קראון הייטס. המתנדבים הגיעו לזירה בתוך זמן קצר והגיבו באינטנסיביות, תוך שהם משתפים פעולה באופן הדוק עם שוטרי תחנת המשטרה ה-77 של ניו יורק. בואו נהיה כולנו איתמר בן גביר // אריאל אלחרר אריאל אלחרר | 19:59 השוטרים עצרו את החשוד במקום, והוא הועבר להמשך חקירה פלילית כאשר מיוחס לו חשד חמור של גניבה בידי מורשה (Grand Larceny). בעקבות המקרה המביך והסערה שהתחוללה באולם, פנו בארגון 'השומרים' של קראון הייטס בפרסום רשמי לציבור, הודו מקרב לב לאזרחים הערניים שדיווחו על המתרחש בזמן אמת, וקראו לתושבי השכונה ולציבור החוגגים להמשיך לגלות ערנות גבוהה ולהקפיד על שמירת חפציהם האישיים. בארגון הדגישו כי באירועים המוניים ובאולמות שמחות – שבהם פועלים אנשי צוות ונותני שירות רבים מן החוץ – קיים צורך מוגבר לשמור בשבע עיניים על ארנקים וכרטיסי אשראי. כמו כן, הופץ מספר החירום של הארגון (774-3333-718) לצורך דיווח מיידי על כל פעילות חשודה בשכונה.

יצוין כי זהו אחד ממספר אירועים שהתרחשו בשכונת קראון הייטס בתקופה האחרונה. בשבועות האחרונים דווח על שיתוף פעולה מבריק בין מתנדבי 'השומרים' בבורו פארק לבין צוות הטכנולוגיה בקראון הייטס, שהוביל למעצרם של שני חשודים שהטילו אימה על תושבי השכונות החרדיות.

בנוסף, התרחש אירוע דרמטי לפנות בוקר כאשר אנטישמי שצעק "הייל היטלר" רדף עם סכין אחר בחור ישיבה עד לבית פרטי, והתוקף נעצר לאחר מרדף משטרתי ומבצעי מורכב.