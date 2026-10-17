הגר"ד לנדו במעמד

ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו יצא ביום שישי האחרון לכינוס חיזוק מיוחד עבור יהדות התורה בעיר תל אביב, במפגש שנערך עם עשרות רבני שכונות ורבני קהילות. במהלך הכינוס השמיע ראש הישיבה מסר חד וברור על חשיבות ההצבעה למפלגה החרדית בבחירות הקרובות.

"ברשות הרבנים שליט"א", פתח הגר"ד את דבריו, "כולנו יודעים את המצב בו שרוי הציבור החרדי בארץ ישראל, וכולם כואבים את חילול השם הגדול שנעשה ברדיפת התורה ולומדיה בכל השנים האחרונות". ראש הישיבה פנה ישירות לרבנים הנוכחים ואמר: "אתם זכיתם כל אחד בתפקידו להשפיע תורה ויהדות על אנשים רחוקים יותר ורחוקים פחות, ובסיעתא דשמיא ההתעוררות ללימוד תורה ולשמירת המצוות קיימת בכל מקום, גם במקומות הכי בלתי צפויים".

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הגר"ד לנדו התייחס במיוחד למשמעות של קידוש השם בעיר תל אביב: "אנחנו נמצאים כאן בתל אביב שלא צריך לדבר מה היא העיר הזאת, וכאשר מרבים קידוש שם שמים בעיר הזאת, יש לזה משמעות עצומה, גם כלפי שמיא, וגם להבדיל כלפי השלטונות והתקשורת והציבור הכללי".

לדבריו, "גם כאן בתל אביב אנשים מצביעים אות ג', ומצטרפים להכרזה של יראי השם, אין לנו שיור רק התורה הזאת!"

במהלך דבריו השמיע ראש הישיבה משל מיוחד שנועד להמחיש את חומרת המצב ואת החובה לפעול: "תפעלו להסביר בדרכי נועם לאותם אלו שניאותים לאורכם ולכל מכריכם, שכאשר חלילה ספר תורה נופל על הארץ אף אחד לא עושה חשבונות וכולם רצים להרימו".

הגר"ד המשיך והסביר: "המצב הוא שרומסים את התורה ואת ההולכים בדרכה בצורה שכל לב יהודי כואב, וכל אחד צריך לרומם את קרן התורה ולומדיה, וכשמצביעים אות ג' מכריזים בקול גדול: משה אמת ותורתו אמת והתורה קיימת לעד".

הכינוס בתל אביב מתקיים על רקע מסע הבחירות המתגבר של יהדות התורה בערים ברחבי הארץ. בימים האחרונים נפגשו ראשי הישיבות עם רבני קהילות במקומות שונים, כשהמסר המרכזי הוא חשיבות ההצבעה למפלגה החרדית.

בסיום דבריו בירך הגר"ד לנדו את הנוכחים: "יזכו כולם לסיעתא דשמיא בכל הדברים הטובים, ונזכה שחפץ השם בידינו יצלח".

מסע הבחירות של יהדות התורה כולל פגישות עם רבנים ברחבי הארץ, כאשר ראשי הישיבות מדגישים את חשיבות ההצבעה בבחירות הקרובות. השבוע הורה הגר"ד לנדו לשוחטים שלא לצאת לשחיטות בחו"ל כדי שיוכלו להצביע בבחירות, למרות הפסד הפרנסה הכרוך בכך.