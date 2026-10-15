חברת הכנסת טלי גוטליב (עוצמה יהודית) יצאה הערב (חמישי) במתקפה חריפה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות דבריו בכנס בעכו לפיהם בממשלה הבאה – ככל שתוקם על ידו – משרד הביטחון, המשרד לביטחון לאומי ומשרד המשפטים יישארו בידי הליכוד.

הדברים מגיעים על רקע הצהרתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, כי בכוונתו לדרוש את תיק הביטחון בממשלה הבאה. בן גביר הציג בסוף ספטמבר את דרישות מפלגתו, כאשר הוא מיועד לתפקיד שר הביטחון, גוטליב לתפקיד שרת המשפטים והשר יצחק וסרלאוף לתפקיד השר לביטחון לאומי.

"אדוני רה״מ אמרו לי פעמים רבות שאתה אוהב אנשים כנועים מרכיני ראש שסרים למרותך. אני הגנתי עליך ואמרתי שאדם חזק רוצה סביבו אנשים חזקים. ובכן, הם צדקו", כתבה גוטליב בציוץ חריף שפרסמה.

"היום הוכחת שאת השר הטוב ביותר בממשלה שלך, איתמר בן גביר, שסיפק עבור גוש הימין תמונות נצחון אתה רוצה לדחוק", המשיכה גוטליב. "השר לבטחון לאומי שעשה רפורמה אדירה בבתי הסוהר שאתה לא עשית שנים, השר שהרס אלפי בתים בנגב של בניה לא חוקית, השר שערך רפורמה בנשקים לטובת בטחונם האישי של האזרחים, השר שהעלה את שכרם של שוטרים וסוהרים דרמטית, השר שאמר ועשה הבטיח וקיים אותו אתה רוצה לדחוק??"