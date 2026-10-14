שגרירות קולומביה בישראל נחנכה היום (רביעי) בטקס חגיגי בירושלים, בהשתתפות שר החוץ גדעון סער ושר החוץ הקולומביאני עומר בולה אסקובר המבקר בארץ. פתיחת השגרירות מהווה צעד משמעותי בחידוש היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות.

במהלך הטקס נחשף שלט השגרירות, ושר החוץ סער קבע מזוזה בכניסה למבנה. זוהי השגרירות העשירית שנפתחת בירושלים, לעומת חמש בלבד שפעלו בעיר כאשר סער נכנס לתפקידו לפני כשנתיים.

"זוהי השגרירות העשירית שנפתחת בירושלים", מסר השר סער בטקס. "כאשר נכנסתי לתפקידי, לפני פחות משנתיים, היו רק חמש. זה גם ציון דרך חשוב וגם הישג מדיני גדול".

השר סער ציטט את נשיא קולומביה, אבלרדו דה לה אספרייה, שהבטיח לו זמן רב לפני בחירתו: "אם אבחר לנשיא הרפובליקה – אעביר מיד את שגרירות קולומביה לירושלים". "ההבטחה קוימה במלואה", הדגיש סער.

"קביעת השגרירות בירושלים אינה רק הכרה בעובדה המדינית הפשוטה שירושלים היא בירת ישראל", הוסיף השר. "היא גם הכרה באמת ההיסטורית שאין אדם הגון שיוכל להכחישה".

שר החוץ הקולומביאני, עומר בולה אסקובר, הבהיר כי "היום אנו עושים צעד מוחשי לחידוש היחסים הדיפלומטיים בינינו – יחסים שמעולם לא היו צריכים להיפסק. ישראל היא שותפה אסטרטגית – תמיד הייתה, ומעכשיו תהיה עוד יותר".

פתיחת השגרירות מגיעה על רקע סדרת צעדים דיפלומטיים משמעותיים בין המדינות. באוגוסט השנה נחתם הסכם פטור הדדי מאשרות בין ישראל לקולומביה, שנכנס לתוקף בספטמבר. ההסכם מאפשר לאזרחי שתי המדינות לבקר זו בזו ללא צורך בהוצאת ויזה.

קולומביה הפכה בחודשים האחרונים למדינה השנייה בעולם, אחרי ארצות הברית, שמכירה בריבונות ישראל על רמת הגולן. ההכרה ההיסטורית הושגה בעקבות ביקור השר סער בקולומביה ופגישתו עם נשיא המדינה.

היחסים החמים בין המדינות באו לידי ביטוי גם בסיוע הומניטרי שסיפקה ישראל לקולומביה בעת משבר. לאורך השנים קיימה ישראל פעילות של סוכנות הסיוע הלאומית במשרד החוץ בקולומביה, שכללה הדרכות ומערכות בתחומי האנרגיה.

בתום הטקס אירח השר סער את עמיתו הקולומביאני לפגישה מדינית במשרד החוץ בירושלים. קולומביה תהיה המדינה השלישית מבין מדינות איי האוקיינוס השקט שפותחת שגרירות בירושלים, לאחר פפואה גינאה החדשה ב-2023 ופיג'י ב-2025.

במסגרת מדיניות עידוד העברת שגרירויות לירושלים, אישרה הממשלה ביום ירושלים תשפ"ה הצעת מחליטים של השרים סער ופרוש לתמיכה וסיוע למדינות זרות. ההצעה כוללת השתתפות במימון הוצאות הקשורות להקמה או העברה של שגרירויות לירושלים, פתרונות דיור ופתרונות תכנוניים.