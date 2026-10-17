יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, חשף הערב (מוצאי שבת) את תוכנית העבודה הפוליטית שלו לקראת הכנסת ה-26, ומסמן את היעדים המרכזיים – בראשם סיום כהונתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושינוי הסטטוס-קוו בסוגיות דת ומדינה.

בציוץ שפרסם בחשבונו ברשת X, פירט ליברמן את הצעדים המתוכננים בכוונתו לבצע מיד לאחר הבחירות הבאות. "חייבים לסלק את ביבי", הצהיר יו"ר ישראל ביתנו בנחרצות. לדבריו, "מיד עם השבעת הכנסת ה-26, נפעל להחלפת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ולבחירת יו"ר כנסת חדש. לאחר מכן, נעביר את 'חוק הנאשם' בשלוש קריאות - ובזה תם הסיפור".

תחבורה ציבורית בשבת לפי צביון מקומי

מוקדם יותר היום, התייחס ליברמן לסוגיית השבת, והצהיר כי בממשלה הבאה שבה יישב, בכוונתו לדאוג להפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה. ליברמן הבהיר כי המהלך יתבצע בהתאם לצביון המקומי של כל עיר, תחת הסיסמה החילונית: "חיה ותן לחיות".

ההצהרות מגיעות כאשר הבחירות לכנסת ה-26 מתקרבות במהירות, ומפלגות הימין והשמאל מתכוננות למערכה פוליטית סוערת. ליברמן, שבעבר שימש כשר אוצר ושר ביטחון, ממקם את עצמו כשחקן מרכזי בגוש השינוי, תוך שהוא מציב יעדים ברורים להדחת נתניהו משלטון.

"גנץ 2": המתקפה החריפה על איזנקוט

בתוך כך, שר האוצר לשעבר לא מסתפק במתקפות על הליכוד, ומכוון את חיציו גם כלפי שותפיו הפוטנציאליים לאופוזיציה. אתמול (שישי) פתח ליברמן במתקפה חריפה נגד יו"ר מפלגת ישר!, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, והצמיד לו את הכינוי העוקצני: "גנץ 2".

בפוסט ארוך שפרסם, טען ליברמן כי פניו של איזנקוט מועדות לישיבה בקואליציה משותפת עם הליכוד והמפלגות החרדיות. "ככל שעובר הזמן התמונה הולכת ומתבהרת", כתב ליברמן והטיח האשמה חמורה: "גדי איזנקוט מתכנן את היום שאחרי הבחירות, ומה שמעניין אותו הוא לא להיות המפלגה הגדולה בגוש המשרתים, אלא להיות גדול מהליכוד ולהגיע מעמדת כוח למשא ומתן להקמת ממשלה עם נתניהו, גולדקנופף ודרעי".