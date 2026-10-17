משרד ראש הממשלה פרסם הערב (מוצאי שבת) הודעה רשמית באנגלית בעקבות דיווחים על תקרית שבה לכאורה הותקפו דיפלומטים אירופיים על ידי ישראלים מוסתרים ביהודה ושומרון. ההודעה קוראת לזהירות רבה לפני הסקת מסקנות ממקרה שפרטיו טרם התבררו במלואם.
"אנו קוראים לזהירות לפני הסקת מסקנות מדיווחי היום שדיפלומטים אירופיים הותקפו על ידי ישראלים מוסתרים ביהודה ושומרון", נכתב בהודעה. "כל אלימות נגד דיפלומטים אינה מקובלת. ככל שהאשמה חמורה יותר, כך גוברת הדרישה לראיות משכנעות".
משרד ראש הממשלה פירט את העובדות הידועות עד כה: המשלחת הדיפלומטית נכנסה לאזור רגיש עם היסטוריה של עימותים ללא תיאום מוקדם עם צה"ל, כפי שאושר רשמית על ידי הצבא. על פי ההודעה, תיאום כזה חיוני להגנה על דיפלומטים מבקרים ולמניעת אלימות.
בנוסף, צוין כי הביקור כלל את ברנרד בודו, ראש עיריית מפלגת הקומוניסטים הצרפתית, שהעלה בעבר את דגל פלסטין מעל מבנה העירייה שלו, מה שגרם לרשויות הצרפתיות להורות על הורדתו.
לפי ההודעה, קטעי וידאו שפורסמו מראים אנשים מוסתרים מתעמתים עם רכב דיפלומטי. תמונות נפרדות מראות חלון מנופץ ואדם שוכב על הקרקע. "תמונות אלה לבדן אינן קובעות את רצף האירועים המלא או האחריות האישית", הובהר. "נסיבות אלה נותרות תחת חקירה".
משרד ראש הממשלה ציין כי משטרת ישראל וחוקרי זיהוי פלילי פתחו בחקירה כדי לקבוע את העובדות ולזהות את האחראים. ההודעה מדגישה כי דיווחים אלה מגיעים על רקע חששות מפני מסע מתואם לרמיסת ישראל ותושבי יהודה ושומרון היהודים במהלך קציר הזית השנתי.
"ייתכן שנראה האשמות נוספות בימים הקרובים", נכתב בהודעה. "עד שכל הראיות ייבחנו במלואן, הנזק התדמיתי מהמסקנות המוקדמות עלול כבר להיות גמור".
נשיא המדינה מסר לאחר שיחה עם הצלמת: ״כנשיא מדינת ישראל, אני מגנה בתוקף את תופעת האלימות המקוממת והמזעזעת הזו - הן באירוע התקיפה הנוראי שעברת, והן במקרים חמורים נוספים כמו מה שקרה היום בטייבה. התייסרתי מוסרית במהלך השבת כשחשבתי על כך, ואני מביע צער עמוק ומתנצל על מה שעברת. התנהגותם הבזויה של העבריינים הללו אינה מייצגת את אזרחיה ואת ערכיה של מדינת ישראל״.
עוד הוסיף הנשיא: ״ישראל היא מדינת חוק דמוקרטית ועליה לפעול ביד ברזל כנגד כל תופעה של אלימות. אני יודע שחוקרים את הנסיבות לעומק של כל מקרה ונצפה למסקנות החקירה. על כל גורמי הממשלה, הביטחון והאכיפה לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותם על מנת לחקור לעומק, להגיע אל פורעי החוק ולמצות עמם את הדין. כולנו מחבקים אותך ואת משפחתך, ואני מאחל לך בשם העם כולו בריאות איתנה והחלמה מהירה״.
כפי שדווח בכיכר השבת, במהלך השבת האחרונה התרחשה תקרית בכפר הפלסטיני טייבה שבשטח B ביהודה ושומרון, כאשר קבוצת פורעים יהודים רעולי פנים תקפה באלימות נציגים ודיפלומטים מצרפת, בלגיה ופולין, לצד פעילים ישראלים, שהגיעו למקום במסגרת מסיק זיתים.