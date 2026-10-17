משרד ראש הממשלה פרסם הערב (מוצאי שבת) הודעה רשמית באנגלית בעקבות דיווחים על תקרית שבה לכאורה הותקפו דיפלומטים אירופיים על ידי ישראלים מוסתרים ביהודה ושומרון. ההודעה קוראת לזהירות רבה לפני הסקת מסקנות ממקרה שפרטיו טרם התבררו במלואם.

"אנו קוראים לזהירות לפני הסקת מסקנות מדיווחי היום שדיפלומטים אירופיים הותקפו על ידי ישראלים מוסתרים ביהודה ושומרון", נכתב בהודעה. "כל אלימות נגד דיפלומטים אינה מקובלת. ככל שהאשמה חמורה יותר, כך גוברת הדרישה לראיות משכנעות".

משרד ראש הממשלה פירט את העובדות הידועות עד כה: המשלחת הדיפלומטית נכנסה לאזור רגיש עם היסטוריה של עימותים ללא תיאום מוקדם עם צה"ל, כפי שאושר רשמית על ידי הצבא. על פי ההודעה, תיאום כזה חיוני להגנה על דיפלומטים מבקרים ולמניעת אלימות.

בנוסף, צוין כי הביקור כלל את ברנרד בודו, ראש עיריית מפלגת הקומוניסטים הצרפתית, שהעלה בעבר את דגל פלסטין מעל מבנה העירייה שלו, מה שגרם לרשויות הצרפתיות להורות על הורדתו.

לפי ההודעה, קטעי וידאו שפורסמו מראים אנשים מוסתרים מתעמתים עם רכב דיפלומטי. תמונות נפרדות מראות חלון מנופץ ואדם שוכב על הקרקע. "תמונות אלה לבדן אינן קובעות את רצף האירועים המלא או האחריות האישית", הובהר. "נסיבות אלה נותרות תחת חקירה".