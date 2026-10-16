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11 ימים לבחירות

"נתניהו מהפנט את ראשי גוש השינוי": יועץ אסטרטגי חושף את האקסיומה המופרכת

יועץ אסטרטגי לניהול משברים מסביר מדוע ראשי גוש השינוי משותקים • "אני מהמר שוינטר יפרוש בשל הבטחות לתפקיד שר בכיר" | לדברי רונן צור: "אין בגוש מנהיג נבחר שהציבור הולך אחריו" (פוליטי)

כה
כיכר השבת
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ראש הממשלה נתניהו (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

רונן צור, יועץ אסטרטגי לניהול משברים, העלה הבוקר (שישי) ביקורת חריפה על התנהלות ראשי גוש השינוי לקראת הבחירות. במסגרת אירוע 'צומת מגידו - שישי תרבות במועצה האזורית מגידו', טען צור כי ראש הממשלה הצליח ליצור "אקסיומה מופרכת" שראשי הגוש קנו לחלוטין, והיא משתקת אותם מלתקוף אותו.

"נתניהו יצר אקסיומה מופרכת, וראשי הגוש קנו אותה לחלוטין", אמר צור. "אומרים 'אל תדברו על כלום', וכולם שותקים. הבחירות האלה היו אמורות להיות אירוע שבו נתניהו חוטף מכות בלי הפסקה על מחדלי שלוש השנים האחרונות. כל אחת מהפרשות שנחשפו לאחרונה הייתה מפילה ראש ממשלה בכל מדינה מתוקנת, אבל היריבים שלו משותקים."

לדבריו, ראשי גוש השינוי משוכנעים שכל ביקורת על נתניהו רק תשרת אותו, ולכן הם מנהלים קמפיין שמיטיב עמו. "הם מעזים לקרוא תגר אחד על השני ולא עליו. הם מהופנטים", הוסיף.

"אני מהמר שוינטר יפרוש"

צור התייחס גם לעופר וינטר, ראש מפלגת 'עמך ישראל', וחזה כי הוא עלול לפרוש מהמערכה בשל הלחץ והבטחות מנתניהו. "יש סיכוי רב שוינטר יפרוש בשל הלחץ והבטחות לתפקיד שר בכיר", אמר. "אל תופתעו אם נתניהו יציע לו את תפקיד שר הביטחון הלאומי, ויומיים לפני הבחירות וינטר יפרוש ויצטרף אליו. אני מהמר שהוא יפרוש."

יועץ האסטרטגיה הזהיר מפני זלזול ביכולות נתניהו. "אסור לזלזל ביכולת הבליץ של נתניהו. הוא מסתכל גושית, והוא מומחה במהלכי הרגע האחרון", ציין.

יצוין כי על פי סקר שפורסם אתמול, מפלגת 'עמך ישראל' בראשות וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה וגורפת 2.80% מהקולות בלבד.

עופר וינטר (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

פער במנהיגות

צור הצביע על פער מהותי במנהיגות בין הגושים. "בימין יש מנהיג אחד, ובצד השני ארבעה מנהיגים שרבים ביניהם, והמתלבטים הולכים לצד היציב", אמר. "בימין הציבור בוחר מנהיג, ואילו בצד השני רק מפלגת 'הדמוקרטים' מקיימת פריימריז. מאז 2012 הם יורים בתוך הנגמ"ש, מפרקים אותו מבפנים ואז משקמים שוב. אין כיום בגוש השינוי מנהיג נבחר שהציבור הולך אחריו."

לדבריו, הפתרון הוא החלטיות. "זה לא על טהרנות, לא על צדקנות ולא על נאיביות, אלא על כוחנות והחלטיות", הסביר. "להם אין שום קו אדום, ולכן גם לצד השני לא צריכים להיות. לא הייתי נותן לערוץ 14 להיכנס כערוץ תקשורת לשום מקום אבל משתמש בו באופן אינטרסנטי בזמן הבחירות. זו זרוע שלטונית, לא גוף תקשורת."

צור המליץ על שבירת הכללים. "אם הייתי מעורב בקמפיין, הייתי ממליץ לגדי אייזנקוט להודיע מיד 'אני בדרך לערוץ 14' ולשבור את הכללים", אמר.

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בנוגע לאגו של ראשי הגוש, אמר צור: "הם מבינים שהמאבק ביניהם פוגע בגוש, אבל האגו מנהל את העסק. זה ממש טור לפסיכולוג. הם מרגישים שזו ההזדמנות האחרונה להיות ראש ממשלה. הבין את זה, ו חי בדיסוננס."

צור הוסיף כי הוא צופה אחוז הצבעה גבוה במיוחד. "אני חושב שיהיה אחוז ההצבעה הגבוה בתולדות המדינה, כי יש תחושה שאלה בחירות גורליות באמת", אמר. "אבל אחוז הצבעה גבוה יותר במגזר הערבי לא מבטיח ניצחון לגוש השינוי. המשותפת ובל"ד חסומות לקואליציה, ולכן עלולות דווקא להחליש את הגוש."

הדברים נאמרו לחן מענית ונעה שפיגל במסגרת 'צומת מגידו - שישי תרבות במועצה האזורית מגידו'.
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