ראש הממשלה בנימין נתניהו הסביר היום (שישי), בריאיון לחדשות שישי בערוץ 14, מדוע הוא תוקף את יו"ר מפלגת עמך ישראל, עופר וינטר, למרות שבעבר הציע לו להצטרף לליכוד. נתניהו טען כי החלטתו של וינטר להתמודד באופן עצמאי, לצד העמדות שמציגים חלק מאנשי מפלגתו, מעוררת חשש שקולות של מצביעי ימין יועברו בסופו של דבר לגוש השמאל.

במהלך הריאיון נשאל נתניהו על הטענות שהשמיעו וינטר ואנשי מפלגתו, ובהם יוסף חדאד ונטעלי שם טוב, שלפיהן ראש הממשלה הציע להם בעבר להשתלב בליכוד, אך כעת הוא תוקף אותם בעקבות החלטתם להתמודד במסגרת פוליטית אחרת.

"הצעתי לעופר וינטר להיות בליכוד", אישר נתניהו, והוסיף כי הציע לו גם לחבור לאחת ממפלגות הימין. לדבריו, הבעיה אינה בעצם ההתמודדות העצמאית, אלא בעמדות שמציגים כיום וינטר ואנשי מפלגתו.

נתניהו הצביע על כמה סוגיות שלטענתו מעוררות ספק בנוגע להשתייכותה הפוליטית של המפלגה: "המדיניות שהם מדברים עליה, על מדינה פלשתינית, ואחרים אצלו שמדברים על ועדת חקירה בראשות נשיא בית המשפט העליון, השופט עמית. אתה יודע מה המשמעות? יש לו דעה פוליטית, אתה יודע לאן זה הולך? זה שמאל!".

ראש הממשלה התייחס גם לקשריו הפוליטיים של וינטר עם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן. "איזו סגידה לליברמן ראיתי שם, ואיזו שנאה לנתניהו ולליכוד", ציטט נתניהו דברים שלטענתו אמר מראיין ששוחח עם וינטר.

נתניהו הסביר מדוע לדעתו הצטרפותו של וינטר לליכוד הייתה משנה את התמונה. "אם הוא היה בא אלינו, אז הספיקות היו נעלמים, אבל הוא לא בא אלינו. הוא בדיוק עשה מה שחששנו שהוא יעשה", אמר.

לדבריו, וינטר "סירב להיכנס איתנו, סירב להתחבר לאחת ממפלגות הימין, הלך בדרך שלו, מדבר על ועדת חקירה בראשות יצחק עמית, מדבר על כך שהוא יכול ללכת עם איזנקוט, מדבר על כך שאחד מהאנשים שלו מדבר על מדינה פלסטינית לצערי".

נתניהו החריף את הביקורת וטען כי מכלול הדברים מעיד על חוסר עקביות פוליטית: "כל הדבר הזה מראה שזה הכול אופורטוניסטי. זה לא אמיתי". עם זאת, הבהיר כי מבחינתו לא מדובר בסכסוך אישי עם וינטר. "אני לא בא להיכנס כרגע לניתוח אישיות, זה לא עניין אישי", אמר.

לקראת סיום דבריו השווה ראש הממשלה את האפשרות שווינטר יחבור לאחר הבחירות לגוש שאינו ימני למהלך שביצע נפתלי בנט לאחר בחירות 2021. "בנט עמד, אתם זוכרים? בערוץ 14, ממש שעות לפני פתיחת הקלפיות, בנקיטת חפץ הוא נשבע, חתם על נייר: 'אני לא אלך עם האחים המוסלמים, לא אלך עם השמאל', ועשה את זה אחרי 12 שעות", אמר נתניהו.

ראש הממשלה חתם את דבריו באזהרה ישירה למצביעי הימין: "אם אתם רוצים להיות בטוחים שאתם מצביעים ימין, שלא תיפלו לתוך הפח הזה, שלא לחזור על מקרה בנט. אל תיתנו למקרה בנט 2".