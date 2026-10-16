ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (שישי) סרטון בחשבונו ברשת X, שבו דחה בחריפות טענות שהושמעו לפני כמה ימים כביכול "ישראל גונבת אדמות ומאבדת את יתרונה המוסרי". הסרטון פורסם על רקע דברים שאמר נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה במהלך שיחה פומבית באירלנד.

"שמעתי לפני כמה ימים אמירה מצערת כביכול 'ישראל גונבת אדמות ומאבדת את יתרונה המוסרי'", פתח נתניהו את דבריו. "העם היהודי אינו כובש זר בארץ אבותינו. ההיסטוריה שלנו אינה מפעל קולוניאלי, לא גנבנו את האדמה הזו, זוהי המולדת שלנו".

ראש הממשלה הדגיש את הקשר ההיסטורי העמוק של העם היהודי לארץ ישראל. "קוראים לה יהודה, משם באו היהודים, ואנחנו קשורים אליה כבר אלפי שנים", אמר. "אנחנו לא ההולנדים באינדונזיה, אנחנו לא הבלגים בקונגו, אנחנו יהודים ביהודה".

נתניהו הפנה את האצבע המאשימה לכיוון אחר לחלוטין. לדבריו, המכשול האמיתי לשלום אינו מאבקה של ישראל על זכות קיומה, אלא סירובם של אויביה להכיר במדינה יהודית בכל גבול שהוא. "המכשול הוא סירובם של אויבינו, אויביה של אמריקה, להכיר בזכותו של העם היהודי למדינה משלו", הבהיר.

ראש הממשלה הזכיר את הקריאות "מוות לישראל" ו"מוות לאמריקה" שנשמעות מפי אויבי ישראל. בפנייה ישירה לאזרחי ארצות הברית הוסיף: "אנחנו 'השטן הקטן', אתם 'השטן הגדול'. ואנחנו מגינים על הערכים המשותפים שלנו".

נתניהו הזהיר מפני הסדרים שאינם מבוססים על המציאות האזורית. "שלום המבוסס על אשליות יתנפץ על סלעי המציאות במזרח התיכון", אמר. לדבריו, ישראל לא תהמר על הישרדותה כדי לרצות את מי שמסרבים להכיר בזכותה להתקיים או מבקשים לפייס את הטרור.