התרגשות בסקווירא; בני האדמו"ר בדרכם למסע היסטורי בישראל

התרגשות רבה בחצה"ק סקווירא בארה"ק ובחו"ל, עם הגעת הבשורה המרנינה כי שני בניו של האדמו"ר, בנו בכורו הרה"צ רבי אהרן מענדיל טווערסקי, יחד עם אחיו הצעיר בן זקוניו של האדמו"ר, הרה"צ רבי חיים מאיר טווערסקי, צפויים להופיע בהדרתם למסע מרומם בארצנו הקדושה, שבו יפקדו את המקומות הקדושים החל מהצפון ועד הדרום, במרכז ובעיר הקודש ירושלים, וזאת לקראת שמחת נישואי צאצאיהם למזל טוב.

המוני חסידים אשר שמעו על דבר המסע, ינצלו את ההזדמנות לפקוד את ארץ נחלת אבות, ארץ זבת חלב ודבש, ויצטרפו אל מסע האחים הצדיקים אל המקומות הקדושים אשר בארץ המה.

החסידים מעלים בערגה כי הביקור האחרון שערך אביהם הגדול, האדמו"ר מסקווירא, היה לפני כעשור, ומאז לא הופיע למסע הקודש בארץ הקודש, וגם לא נראה באופק שמתכוננת נסיעה דומה. לכן, המוני חסידים מצאו כעת את שעת הכושר כדי להצטרף למסע ולהעתיר בתפילות במקומות הקדושים בראשות שני בניו הרבנים הצדיקים.