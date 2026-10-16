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התרגשות בסקווירא; בני האדמו"ר בדרכם למסע היסטורי בישראל

בשורה מרנינה בקרב חסידי סקווירא, שניו בניו של האדמו"ר, יופיעו בהדרם למסע הקודש בארה"ק, ויפקדו את המקומות הקדושים בראש קהל עם קודש שיצטרפו למסע מכל קצווי תבל  • ההתרגשות בשיאה, ההרשמה למסע החלה, וכל הפרטים על השבת ההיסטורית בירושלים (חסידים)

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חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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האחים הרה"צ רבי אהרן מענדיל והרה"צ רבי חיים מאיר טווערסקי (צילום: יוסי גאלדבערגער )

התרגשות רבה בחצה"ק סקווירא בארה"ק ובחו"ל, עם הגעת הבשורה המרנינה כי שני בניו של האדמו"ר, בנו בכורו הרה"צ רבי אהרן מענדיל טווערסקי, יחד עם אחיו הצעיר בן זקוניו של האדמו"ר, הרה"צ רבי חיים מאיר טווערסקי, צפויים להופיע בהדרתם למסע מרומם בארצנו הקדושה, שבו יפקדו את המקומות הקדושים החל מהצפון ועד הדרום, במרכז ובעיר הקודש ירושלים, וזאת לקראת שמחת נישואי צאצאיהם למזל טוב.

המוני חסידים אשר שמעו על דבר המסע, ינצלו את ההזדמנות לפקוד את ארץ נחלת אבות, ארץ זבת חלב ודבש, ויצטרפו אל מסע האחים הצדיקים אל המקומות הקדושים אשר בארץ המה.

החסידים מעלים בערגה כי הביקור האחרון שערך אביהם הגדול, האדמו"ר מסקווירא, היה לפני כעשור, ומאז לא הופיע למסע הקודש בארץ הקודש, וגם לא נראה באופק שמתכוננת נסיעה דומה. לכן, המוני חסידים מצאו כעת את שעת הכושר כדי להצטרף למסע ולהעתיר בתפילות במקומות הקדושים בראשות שני בניו הרבנים הצדיקים.

כפי המתוכנן, מסע הקודש יתקיים בחודש טבת, כאשר גולת הכותרת תהיה השבת קודש שיערוכו האחים בעיר הקודש ירושלים בהשתתפות כלל חסידי סקווירא בארץ והמוני אורחים מחו"ל.

במסגרת המסע יפקדו כאמור את כל המקומות הקדושים בארץ, ובאתרא קדישא מירון אף יערכו יחדיו מעמד הדלקה רבתי ברוב עם הדרת מלך.

בחסידות נערכים בהתרגשות, ההרשמה בעיצומה, ואנו כאן נמשיך לעדכן בכל הפרטים.
ביקורשיכון סקוויראהרב חיים מאיר טווערסקיהרב אהרן מענדיל טווערסקי

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