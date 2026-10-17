אירוע חירום קשה התרחש היום (שבת) במרחב דן, כאשר פעוט כבן שנתיים נמצא מחוסר הכרה בבית בבני ברק. צוותי איחוד הצלה ומד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר במצב קשה.

צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע ראשוני לפעוט בן שנתיים שטבע באמבטיה בקרית ויז׳ניץ בבני ברק.

אליהו לינטופ חובש איחוד הצלה מסר: "בני משפחתו סיפרו לי כי הילד טבע באמבטיה ואיבד את הכרתו. הענקתי לו טיפול רפואי שכלל מתן סיוע נשימתי ולאחר מכן הוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים שיבא בתל השומר כשמצבו מוגדר קשה".

על פי הדיווח שהתקבל במוקד מד"א במרחב דן, הפעוט נמצא מחוסר הכרה בביתו. כוחות ההצלה הגיעו במהירות לזירה והחלו בטיפול רפואי מתקדם.

חובש מד"א מנחם אינדיג וחובש ביחידת האופנועים של מד"א יהודה לונדנר, שטיפלו בפעוט, מסרו: "ראינו את הפעוט כשהוא מחוסר הכרה, לאחר שנמצא מחוסר הכרה בבית בבני ברק. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל הנשמה ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".

הפעוט פונה לבית החולים שיבא תל השומר להמשך טיפול רפואי. נסיבות האירוע המדויקות טרם התבררו.