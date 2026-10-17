צעיר כבן 20 נפצע באורח קשה הערב (מוצאי שבת) באירוע אלימות שהתרחש ברחוב אבטליון באלעד. הפצוע סבל מפציעות חודרות ופונה לבית החולים לאחר שקיבל טיפול רפואי ראשוני במקום.

צוותי החירום של איחוד הצלה ומד"א הוזעקו למקום בעקבות דיווח על אירוע אלימות. במקום מצאו את הצעיר כשהוא סובל מפציעות חודרות בפלג גופו העליון.

יהודה סבג ומוטי לוי, חובשי איחוד הצלה שטיפלו בפצוע, מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הוא נפצע כתוצאה מאלימות וסבל מפציעות חודרות. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני בזירה ולאחר מכן הוא פונה לבית חולים כשמצבו בשלב זה מוגדר קשה".

חובשי מד"א שמואל פוקס ושלמה קהת דיווחו: "כשהגענו למקום עם רכב תגובה מיידית ואמבולנס של מד"א אותם אנו מאיישים, הובילו אותנו לגבר כבן 19 כשהוא סובל מפצעי דקירה בפלג גופו העליון לאחר שנפגע באירוע אלימות".

הם הוסיפו: "במקום הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני מציל חיים הכולל חבישות ועצירת דימומים, כשלאחר מכן פינינו אותו באמבולנס לחבירה עם ניידת טיפול נמרץ של מד"א שפינתה אותו לחדר הטראומה בבית החולים בלינסון בפתח תקווה כשהוא במצב בינוני".

נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה. האירוע מצטרף לשורת אירועי אלימות שהתרחשו באלעד בתקופה האחרונה, ובהם מעצרים של חשודים בהשלכת רימון הלם והצתת רכב של בכירים בעירייה.