( צילום: דוד קשת )

המאבק על בית הספר הדתי לאומי בשכונת קריית הרצוג בבני ברק עולה שלב: רבני העיר יוצאים במכתב נגד העברת בית הספר לשכונה החרדית, ומצטרפים בכך למאבק המתמשך סביב מיקומו של המוסד החינוכי והקרבה בינו לבין מוסדות החינוך החרדיים באזור.

המכתב החדש מגיע לאחר שורה של אירועים שעוררו סערה בשכונה. בראשם פרשת ריתוך שער בית הספר, וחשיפת מכתבו של רב השכונה, הגאון רבי יהודה אריה שווארץ, שהתריע על הקושי שנוצר בעקבות המפגש בין תלמידי המוסדות. הפרשה הגיעה לכותרות לאחר שהורים ותלמידים שהגיעו לבית הספר חמ"ד "אפיקים" ברחוב נויפלד בקריית הרצוג גילו כי שער הכניסה למוסד הולחם ונחסם במהלך הלילה. בעקבות האירוע הגיעו למקום כוחות משטרה, והורים שהגיעו עם ילדיהם נאלצו להביא דיסק חיתוך ולנסר את נקודת ההלחמה כדי לפתוח את השער ולאפשר את כניסת התלמידים.

לפי החשד שעלה אז, גורמים קיצוניים ביצעו את המעשה במחאה על פעילות בית הספר, שבו לומדים גם בנים וגם בנות, ובהם ילדים בחינוך המיוחד. האירוע החריג המחיש את עוצמת ההתנגדות בקרב חלק מהגורמים בשכונה למיקום המוסד.

במכתבו החריג, שנשלח להנהלות תלמודי התורה באזור, התייחס רב השכונה למפגש בין תלמידי המוסדות בכניסה וביציאה, ותיאר את המצב כגורם ל"עגמת נפש נוראית" לבני הישיבות ולתלמידים. הרב ציין כי מחלקת החינוך בעיריית בני ברק פועלת למציאת פתרון, אולם עד אז הסוגיה טרם הוסדרה במלואה.

עוד נחשף במכתב כי בעקבות הוראת ראש הישיבה, הגאון רבי משה הלל הירש, נאלצו במוסדות לאחר את תחילת הלימודים בחצי שעה, כדי לצמצם את המפגש בין התלמידים.

כעת, עם פרסום מכתבם של רבני העיר, המאבק סביב בית הספר חוזר לכותרות. הקריאה שלא להעביר את המוסד לקריית הרצוג מציבה מחדש את שאלת מיקומו של בית הספר ואת הפתרון שיידרש כדי להסדיר את היחסים בין מוסדות החינוך הפועלים בשכונה.

הסוגיה אינה חדשה: כבר בשנת 2016 מחו רבני קריית הרצוג נגד העתקת האולפנה לבנות מהמרכז העירוני אל תוך השכונה החרדית. הרבנים הגיעו אז ללשכת ראש העיר חנוך זייברט, הביעו התנגדות למהלך והציעו פתרונות חלופיים, שלטענתם נועדו למנוע פגיעה בצביון השכונה.

שנים לאחר תחילת המאבק, המכתב החדש של רבני בני ברק מחזיר את הסוגיה לסדר היום ומחדד את ההתנגדות להעברת בית הספר לשכונה החרדית.