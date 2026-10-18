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במקום מנדטים – לבבות

בזמן שהפוליטיקאים מקוששים קולות; האדמו"ר החסידי כבש את עמנואל

בזמן שכלל חברי הכנסת חורשים בימים אלו את הארץ לאורכה ולרוחבה, כל אחד למגזרו, כדי לקושש עוד כמה קולות לקראת יום הבוחר, יש מי שבוחר במסלול שונה לחלוטין | האדמו"ר ממבקשי אמונה ג"כ נוסע מהכא להתם, אך לא כדי לגייס מנדטים, אלא כדי לקרב יהודים לאביהם שבשמים | במהלך השבת האחרונה שבת האדמו"ר ביישוב עמנואל שבשומרון, בקרב הקהילה הספרדית המקומית, במהלך השבת הרעיף הרבי טללי חיזוק לכל בני הקהילה | צפו בתיעוד מצאת השבת (חסידים)

חר
חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממבקשי אמונה בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)

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עמנואלשבת קודשהאדמו"ר ממבקשי אמונה

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