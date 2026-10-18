על רקע גל המעצרים של תלמידי הישיבות והמשך המאבק סביב מעצרם של בני עולם התורה, פלג "הרצפ"ניקים" שנערכו בהוראת הגאון רבי צבי פרידמן להפגנות ולחסימות צירים היום (ראשון) אחר הצהריים, הקדימו את המחאה והחלו לחסום הבוקר את כביש 4 באזור מחלף גן יבנה.
בעקבות המחאה וחסימת הכביש בשעות העומס התפתחו במקום עימותים קשים בין נהגים שנחסמו לבין המפגינים.
ההפגנות יצאו לדרך בעקבות מעצרם של שני בחורי ישיבה בראשון לציון, שנשפטו ל־20 ימי מאסר בכלא הצבאי. אחד הבחורים הוא ידידיה מזרחי, תלמיד ישיבת אור החיים.
בקרב הרצפ"ניקים רואים במעצרים חלק מהמשך הפגיעה בבני הישיבות, וההפגנות נועדו להביע מחאה על מעצרם וכליאתם של תלמידי הישיבות.
מהמשטרה נמסר כי "כביש 4 נחסם לתנועה בשני הכיוונים באזור מחלף יבנה עקב הפגנה.
"ציבור הנהגים מתבקש להימנע מהגעה לאזור, להשתמש בדרכים חלופיות באמצעות יישמוני הניווט ולהישמע להוראות השוטרים המוצבים במקום".