 דלג לתוכן הראשי
בעקבות מעצרי תלמידי ישיבות

המחאה הוקדמה לשעות הבוקר: פלג הרצ"פניקים חוסמים את כביש 4 באזור מחלף גן יבנה | תיעוד

בהוראת הגאון רבי צבי פרידמן, יצאו מפגיני פלג הרצ"פניקים למחאה בהפתעה | עשרות מפגינים חוסמים את כביש 4 באזור מחלף גן יבנה | המאחה על על רקע גל מעצרי תלמידי הישיבות והמשך מה שהם מגדירים כרדיפת עולם התורה | צפו (חרדים)

קי
קובי ישראל
כיכר השבת |
30
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
המפגינים בכביש 4, הבוקר
המפגינים בכביש 4, הבוקר (צילום: קובי ישראל)

על רקע גל המעצרים של תלמידי הישיבות והמשך המאבק סביב מעצרם של בני עולם התורה, פלג "הרצפ"ניקים" שנערכו בהוראת הגאון רבי צבי פרידמן להפגנות ולחסימות צירים היום (ראשון) אחר הצהריים, הקדימו את המחאה והחלו לחסום הבוקר את כביש 4 באזור מחלף גן יבנה.

בעקבות המחאה וחסימת הכביש בשעות העומס התפתחו במקום עימותים קשים בין נהגים שנחסמו לבין המפגינים.

ההפגנות יצאו לדרך בעקבות מעצרם של שני בחורי ישיבה בראשון לציון, שנשפטו ל־20 ימי מאסר בכלא הצבאי. אחד הבחורים הוא ידידיה מזרחי, תלמיד ישיבת אור החיים.

בקרב הרצפ"ניקים רואים במעצרים חלק מהמשך הפגיעה בבני הישיבות, וההפגנות נועדו להביע מחאה על מעצרם וכליאתם של תלמידי הישיבות.

מהמשטרה נמסר כי "כביש 4 נחסם לתנועה בשני הכיוונים באזור מחלף יבנה עקב הפגנה.

"ציבור הנהגים מתבקש להימנע מהגעה לאזור, להשתמש בדרכים חלופיות באמצעות יישמוני הניווט ולהישמע להוראות השוטרים המוצבים במקום".
גיוס חרדיםמחאהגוש דןחסימות כבישיםהגר"צ פרידמן

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיואודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר