המפגינים בכביש 4, הבוקר - צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 0:57 המפגינים בכביש 4, הבוקר ( צילום: קובי ישראל )

על רקע גל המעצרים של תלמידי הישיבות והמשך המאבק סביב מעצרם של בני עולם התורה, פלג "הרצפ"ניקים" שנערכו בהוראת הגאון רבי צבי פרידמן להפגנות ולחסימות צירים היום (ראשון) אחר הצהריים, הקדימו את המחאה והחלו לחסום הבוקר את כביש 4 באזור מחלף גן יבנה.