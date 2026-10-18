האדמו"ר מגור ( צילום: שוקי לרר )

לאחר ימים ארוכים של מתיחות חסרת תקדים, שתיקה רועמת ותדרוכים מטעם בכירים בחסידות על כוונה שלא להשתתף בבחירות הקרובות, הגיעה הבוקר (ראשון) ההבהרה הרשמית הקודש פנימה.

בעמודו הראשון של ביטאון 'המודיע', פורסמה הבוקר הכרזה רשמית וקריאת קודש בשמו של כ"ק האדמו"ר מגור, הקוראת לכל חסידי גור לצאת ולהצביע לרשימת 'יהדות התורה'. ההכרזה, שנוסחה נכתב במוצאי שבת קודש (ז' מרחשון תשפ"ז), שמה קץ לשבועות של דריכות וחשש במערכת הפוליטית החרדית.

הקריאה ב'המודיע'

הנוסח המלא

"בעזהי"ת, מוצש"ק ז' מרחשון תשפ"ז.בשם כ"ק מרן אדמו"ר מגור שליט"אכאשר הבחירות מתקרבות, הנני לבקש מכל אנשי שלומנו שיחיו, להצביע עבור רשימת יהדות התורה והשבת שסימנה ג' אגודת ישראל.יעזור השי"ת שעל ידי זה יתרבה כבוד שמים"

בימים האחרונים שררה מתיחות גדולה במטה הבחירות של יהדות התורה, על רקע דיווחים על תסכול בצמרת החסידות ואיומים מפורשים מצידם של פעילים בשטח על אי-התגייסות לקמפיין ואף הימנעות מהצבעה ביום הבוחר. במערכת הפוליטית חששו כי היעדר הוראה מפורשת מגור יביא לאובדן אלפי קולות קריטיים עבור הרשימה המאוחדת.

כפי שדיווחנו, בחסידות גור בחרו תחילה לשבת על הגדר ולא לקיים את הפעילות המסורתית של "לפעול ולהפעיל", דבר שבא לידי ביטוי בשתיקה הרועמת מעל גבי עיתון הבית 'המודיע', באי הכרזה רשמית במוצאי חג שמחת תורה או בשבתות האחרונות, וללא פתיחת מטות בחירות או הפקת סינגלים כמקובל.

האדמו"ר מגור עם בבצ'יק ( צילום: שוקי לרר )

השתיקה נבעה, על פי גורמים בחסידות, ממספר סיבות. חלקם מצביעים על שיקולים הקשורים לציר פרוש-שטארק ולמתיחויות פנימיות בחצר. אחרים מדברים על תסכול עמוק מההתנהלות הממשלתית בארבע השנים האחרונות, בפרט בסוגיית גיוס בני הישיבות.