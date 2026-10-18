עם תום ימי השבעה על פטירת הרבנית שושנה כהן ע”ה, הסתכם שבוע של ביקורי תנחומים בבית האחים הרבנים לבית משפחת כהן. רבנים ואישי ציבור פקדו את המקום במהלך ימי האבל, הביעו את השתתפותם בצער המשפחה וחיזקו את הבנים בעקבות פטירת אמם.

הרבנית שושנה כהן ע”ה הלכה לעולמה ביום שישי, בגיל תשעים. היא הייתה רעייתו של הרב אליעזר כהן זצ”ל, וניהלה לצדו בית שממנו יצאו רבנים ומרביצי תורה. המנוחה הותירה אחריה משפחה ענפה, לאחר שנים שהוקדשו למשפחתה ולמעשי חסד בשקט ובצניעות. בניה הם הגאון רבי זבדיה כהן, רבה של תל אביב יפו; הגאון רבי זמיר כהן, ראש ישיבת “אבני נזר”; הגאון רבי אביחי כהן, ר”מ בישיבת “היכל מאיר”; והגאון רבי זוהר כהן, ראש ישיבת “עטרת ראובן” בביתר עילית. ביקורי התנחומים לאורך השבוע ביטאו את הקשר הרחב של האחים הרבנים עם עולם התורה ועם הציבור. המנחמים הגיעו להשתתף באבלם ולחלוק כבוד לזכר אמם, שזכתה לראות את בניה עוסקים בהוראה, בהרבצת תורה ובקירוב לבבות. פטירתה באה כשנתיים לאחר פטירת בעלה, הרב אליעזר כהן זצ”ל, שנפטר בגיל תשעים ושלוש. במשך קרוב לשבעים שנה שימש כגבאי וכחזן בבית הכנסת מוסאיוף בירושלים, ולצד זאת עסק בהרבצת תורה ושימש כספרא דדיינא בבית הדין הגדול. עם סיום שבוע האבל נותר זכרה של הרבנית ע”ה חקוק בלב בני משפחתה, הממשיכים את הדרך התורנית שעליה הושתת ביתם. יהי זכרה ברוך.