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הפשיעה בעיר החרדית

בני ברק: צעיר בן 23 נפצע בינוני באירוע אלימות | נדקר - ופונה

כוננים וצוותי רפואה העניקו טיפול ראשוני לצעיר בן 23 • הוא פונה במצב בינוני לאיכילוב עם חבלה חודרת בפלג גופו העליון | הפרטים המלאים (חרדים)

דה
דוד הכהן
כיכר השבת |
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(צילום: דוברות הצלה)

כוננים של ארגון הצלה הוזעקו במהלך הלילה (ליל שישי) לרחוב רבי עקיבא ב בעקבות דיווח על אירוע אלימות. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, העניקו הכוננים טיפול רפואי לצעיר בן 23 עם חבלה חודרת בפלג גופו העליון, והוא פונה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים איכילוב בתל אביב.

יו"ר הצלה אושי שלומוביץ וקמב"צ הצלה מנחם אינדיג מסרו: "כשהגענו למקום עם אמבולנס מד"א, מצאנו צעיר בן 23 הסובל מחבלה חודרת בפלג גופו העליון, לאחר שנפגע באירוע אלימות. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל עצירת דימומים וחבישות, וחברנו איתו לניידת טיפול נמרץ של מד"א שפינתה אותו במצב בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים איכילוב בתל אביב".

אירועי אלימות ברחובות בני ברק עוררו בשבועות האחרונים דאגה בקרב תושבי העיר. לפני כשבוע, צעיר כבן 25 נפצע בינוני באזור הרחובות אלישע והאדמו"ר מגור בעיר, כאשר חפץ הושלך לעברו במהלך קטטה אלימה בליל שבת. הוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר לאחר שנפגע בראשו.

בתחילת החודש, צעיר בן 21 נפצע באורח בינוני כתוצאה מפציעה חודרת ברחוב חולדה הנביאה בבני ברק. גם הוא פונה לבית החולים שיבא לאחר שקיבל טיפול רפואי ראשוני בזירה.

נסיבות האירוע הנוכחי ברחוב רבי עקיבא טרם התבררו במלואן, והמשטרה לא פרסמה פרטים נוספים על רקע התקרית או על מעורבים אפשריים.
בני ברקאלימותמד"אהצלהבית חולים איכילוב

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