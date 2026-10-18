לוחמי אש מתחנה אזורית בנימין פעלו לפני שעה קלה (ראשון) בשריפה שפרצה במרפסת דירה ברחוב משך חוכמה בעיר מודיעין עילית, בעקבות התלקחות סוללת קורקינט חשמלי במהלך טעינה.

הצוותים הוזנקו לשריפה בעקבות דיווח של אזרחים על פיצוץ מאחד הבניינים, ועשן כבד העולה ממנו.

הכוחות שהגיעו למקום פעלו לכיבוי השריפה, סריקות אחר לכודים, ושחרור חום ועשן. לאחר סריקות בדירה, נשלל החשד ללכודים.

רשף ברק גרובי מפקד האירוע אצר כי "האירוע ממחיש את הסכנה החמורה הטמונה בטעינת סוללות של כלים חשמליים, שעלולות להתלקח בעוצמה ולהתפשט במהירות.

"במקרה הזה, העובדה שהקורקינט נטען במרפסת מנעה אסון. אילו הקורקינט היה נטען בתוך הדירה, האש והעשן היו עלולים להתפשט לחלל המגורים ולסכן באופן ממשי חיים".

חוקר שריפות של כבאות והצלה לישראל בדרכו לזירת האירוע לטובת חקירת האירוע.