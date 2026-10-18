תיעוד מההפגנות היום - צילום: יואלי ברים, חדשות 13 10 10 0:00 / 0:32 תיעוד מההפגנות היום ( צילום: יואלי ברים, חדשות 13 )

במקביל להפגנות הנערכות כעת (ראשון) באיזור גם יבנה, על מעצר שני בחורים בראשון לציון, 'כיכר השבת' מפרסם כעת לראשונה, כי שני בחורי ישיבה נעצרו בסוף השבוע באזור אילת על ידי המשטרה, בחשד לעבירות תנועה, ובהמשך הועברו לידי המשטרה הצבאית בשל היותם עריקים.

ל"כיכר השבת" נודע כי השניים נתפסו בחשד לנהיגה במהירות מופרזת, חציית צומת באור אדום ונהיגה ללא רישיון. לאחר הבדיקה הראשונית, הועברו הבחורים לידי המשטרה הצבאית. המקרה מצטרף למעצרם של שני בחורי ישיבה נוספים, ידידיה מזרחי ויונתן מוסטקיס, שנעצרו ביום חמישי האחרון בחוף בראשון לציון והועברו למשטרה הצבאית. השניים, תלמידי ישיבת "אור החיים" שבראשות הגאון רבי ראובן אלבז, נשפטו ל-20 ימי מאסר בכלא הצבאי. על פי הפרטים שהגיעו לכתבנו, הבחורים שהו באזור שבו נערים הדליקו אש קטנה. שוטרים שהגיעו למקום ביקשו תעודות זהות מהנוכחים, ובהמשך העבירו את השניים לידי המשטרה הצבאית.

הפגנת הפלג הירושלמי ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

הפגנות במחאה על המעצרים

בעקבות גל המעצרים, הרצפ"ניקים קיימו בהוראת הרב צבי פרידמן הפגנות במחאה על מעצרי בחורי הישיבות. הבוקר (ראשון) חסמו מפגינים את כביש 4 באזור מחלף יבנה, והתפתחו עימותים קשים בין מפגינים לנהגים שנתקעו בכביש.

ל"כיכר השבת" נודע כי ה"רצפניקים" עומדים מאחורי חסימת הכביש. התכנון הראשוני היה לחסום את הכביש בשעה 8:00 בבוקר באזור בני ברק, אך ההפגנה נדחתה והועתקה למחלף יבנה. שם מסבירים כי מדובר בהפגנת "תג מחיר" בעקבות הסגרת הבחורים על ידי תחנת ראשון לציון במחוז שפלה.

המשטרה הביאה מכת"זית למקום והשתמשה לפיזור המפגינים ברימוני הלם. במקום היו אזרחים שניסו להשליט סדר בהפגנה תוך שימוש באלימות חמורה כנגד המפגינים, והמשטרה עמדה מהצד בלי להתערב.

תיעוד הפינוי - צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:26 תיעוד הפינוי ( צילום: דוברות המשטרה )

מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, הנחה את המפקדים לפעול בנחישות ולמנוע כל ניסיון לחסום צירים, להפר את הסדר הציבורי ולפגוע בשגרת החיים. המפכ"ל הבהיר: "מי שבוחר להפר את הסדר הציבורי ולחסום צירים, ייתקל ביד קשה ובאפס סובלנות מצד משטרת ישראל".

מהמשטרה נמסר כי "כביש 4 נחסם לתנועה בשני הכיוונים באזור מחלף יבנה עקב הפגנה. ציבור הנהגים מתבקש להימנע מהגעה לאזור, להשתמש בדרכים חלופיות באמצעות יישמוני הניווט ולהישמע להוראות השוטרים המוצבים במקום".

בתום ההפגנה נמסר: "כביש 4 נפתח לתנועה לשני הכיוונים באזור מחלף יבנה. משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק, יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".