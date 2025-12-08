רצ"פניקים - פלג הירושלמי

רצ"פניקים הוא כינוי לפעילי פלג הירושלמי המשתייכים לגר"צ (הגאון רבי צבי) פרידמן, המקיימים הפגנות ומחאות נגד גיוס חרדים לצה"ל. הכינוי "רצ"פניקים" נגזר מראשי התיבות של שם המנהיג הרוחני של הפלג. הפעילים, רובם בחורי ישיבות צעירים, מאמינים במאבק אקטיביסטי נגד כל ניסיון לגייס תלמידי ישיבות לשירות צבאי, ורואים בכך איום על עולם הישיבות והלימוד התורני.

שיטת המחאה המרכזית של הרצ"פניקים כוללת חסימת כבישים מרכזיים, בעיקר בכניסות לערים חרדיות כמו בני ברק וירושלים. כביש גהה, המהווה עורק תנועה מרכזי בכניסה לבני ברק, הפך לאתר הפגנות תכוף. המשטרה מתריעה מראש על פקקי ענק צפויים בעקבות ההפגנות, והפעילים לעיתים שומרים על עמימות לגבי מיקום ההפגנות המתוכננות, תוך הפצת הודעות בקווי נייעס פנימיים על הסעות מריכוזים חרדים ללא פירוט מדויק של היעד.

ההפגנות מלוות בעימותים קשים עם המשטרה ועם נוסעים. המשטרה מדווחת על מעצרים של מפגינים בגין "הפגנה בלתי חוקית", כאשר שוטרים מדווחים על קריאות קשות כלפיהם במהלך ההפגנות. במקרים מסוימים, העימותים הסלימו לאירועים אלימים, כולל מקרה של דריסת בחור ישיבה על ידי רכב שעבר במקום ההפגנה בכביש גהה, כאשר הבחור נפצע באורח בינוני.

פעילות הרצ"פניקים מתעצמת בתקופות של דיונים על חוק הגיוס או מעצרים של בחורי ישיבות. המשטרה נערכת מראש למחאות צפויות, ופורסת כוחות בנקודות אסטרטגיות. עם זאת, הפעילים מפתיעים לעיתים את כוחות הביטחון בשינוי מיקומי ההפגנות, כפי שקרה כאשר המשטרה נערכה בבני ברק אך ההפגנה התקיימה בירושלים.

המחאות משפיעות באופן משמעותי על שגרת החיים באזורים החרדיים. הכניסה לבני ברק נחסמת לעיתים לאחר השעה 16:00, והפקקים הנוצרים משבשים את התנועה לשעות ארוכות. תושבים ונוסעים מתלוננים על השיבושים, ומתפתחים עימותים בין המפגינים לבין נהגים שמנסים לעבור בכבישים החסומים.

פלג הירושלמי, שבראשו עומד הגר"צ פרידמן, מייצג קו קיצוני בחברה החרדית בנושא הגיוס לצה"ל. הפלג רואה בלימוד תורה ערך עליון שאין להתפשר עליו, ומתנגד לכל פשרה בנושא. הרצ"פניקים פועלים במסגרת אידיאולוגיה זו, ורואים במחאות הרחוב כלי לגיטימי להבעת התנגדותם למדיניות הגיוס. הפעילות כוללת גם מאמצים לגייס שותפים נוספים להפגנות ולהרחיב את המעגלים התומכים במחאה.