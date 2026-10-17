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רגע מפחיד

נכנס ישירות במסעדה: נהג שיכור איבד שליטה על רכבו לעיני המצלמות | צפו 

נהג שיכור איבד שליטה על רכבו והתנגש בסועדים שישבו במסעדה בסלוניקי | מצלמות האבטחה תיעדו את רגעי הפגיעה והבהלה (בעולם)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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שלושה בני אדם נפצעו לאחר שרכב פרטי התנגש במסעדה עמוסת סועדים בעיר סלוניקי שביוון.

בתיעוד ממצלמות האבטחה נראה הרכב מתפרץ לעבר שולחנות המסעדה, פוגע בסועדים וגורם לבהלה במקום.

הנהג, בן 45, ניסה לפי הדיווחים להימלט בנסיעה לאחור, אך נעצר בידי המשטרה. בבדיקת אלכוהול נמצא כי נהג בשכרות, ברמה גבוהה משמעותית מהמותר בחוק.

בעלת המסעדה סיפרה כי אדניות שהוצבו במקום בלמו את הרכב ומנעו אסון כבד יותר. "אם לא היו שם האדניות, היו לנו הלוויות", אמרה. שלושת הפצועים פונו לבית החולים, ואחד מהם נותר באשפוז, אך לא נשקפה סכנה לחייו.
מעצרתיעודמסעדהיווןנהיגה בשכרות

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