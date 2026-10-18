האדמו"ר מביטשקוב ( צילום: יהודה פרקוביץ )

האדמו"ר מביטשקוב, שמרכז חסידותו שוכן ביפו והוא מתגורר בבני ברק, הצטרף אמש (מוצאי שבת) לקריאת רוב גדולי הדור בארץ הקודש, וקרא לחסידיו ולמעריציו לצאת בהמוניהם ולהשפיע לקראת הבחירות הקרובות.

את הדברים נשא האדמו"ר בסיום סעודת מלווה מלכה בבית המדרש של החסידות ביפו. בפתח דבריו השווה האדמו"ר את המצב הרוחני לתקופת תיבת נח: "אנו נמצאים בתיבת נח בתוך המבול, וצריכים להפוך את העולם כדי לראות איך להציל את התיבה". בהמשך דבריו, הפתיע האדמו"ר ואמר: "אפילו מי שמכיר אותי היטב יודע את הדרך והשיטה שלי, אני מחזיק את עצמי כתלמיד מובהק של השיטה מסאטמר. אבל הפעם, אני חורג מזה. על התורה צריכים להילחם".

האדמו"ר מביטשקוב בדבריו - צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 2:56 האדמו"ר מביטשקוב בדבריו ( צילום: באדיבות המצלם )

האדמו"ר לא חסך מביקורת נוקבת על הנציגים הפוליטיים, אך הדגיש כי שעת חירום היא זו: "כל אחד יודע מה הדעה שלי על כל חברי הכנסת, מקטן ועד גדול, ואין צריך להרחיב. אבל הפעם לא יעזור שום דבר, התורה הקדושה נמצאת במצוקה, ואנחנו צריכים להפוך את העולם כדי לא להגיע למצב שבו נצטרך להגיד 'ידינו לא שפכו את הדם הזה'".

לקראת סיום דבריו, יצא האדמו"ר בפנייה אישית לחסידים: "לכן, בפעם הזו, אני פונה בקריאה אישית שילכו להצביע, ואף יעסקו בשכנוע יהודים אחרים לצאת ולהצביע למפלגה חרדית ממוסדת ולא למפלגה חרדית קקיונית שלא תועיל כלום מלבד לשרוף קולות".

האדמו"ר חתם את דברות קודשו בברכות לכל העוסקים והפועלים לטובת הכלל.