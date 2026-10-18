ינון מגל בפטריוטים ( באדיבות ערוץ 14 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (ראשון) לסערה שעוררו דבריו של מגיש ערוץ 14 ינון מגל, שכינה את יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט בתואר "קוף". בריאיון לתוכניתו של גדי נס ברדיו צפון 104.5FM, גינה נתניהו את ההתבטאות אך מיהר לכרוך את הגינוי בדרישה מקבילה מיריביו הפוליטיים.

"זו אמירה מאוד לא ראויה, אני מגנה אותה", מסר נתניהו בהתייחסו לדבריו של מגל, שטען כי איזנקוט נשלט על ידי "אשכנזים אליטיסטים". עם זאת, ראש הממשלה הוסיף מיד: "הייתי שמח שגדי איזנקוט יגנה את כל האמירות של גלי אלבין ואחרים על כך שהליכודניקים שימפנזות ובבונים. זה לא ראוי וזה לא ראוי". כשנשאל על חזרתו של השיח העדתי למערכה הפוליטית, טען נתניהו כי השיח הפוגעני מכוון באופן יומיומי נגד מחנה הימין. "לא ברחנו ממנו, אף על פי שינון אמר את הדבר שהוא לא היה צריך להגיד", אמר. "אני כל יום שומע את ההתנשאות, הפטרוניות והבוז שרוכשים למצביעי הליכוד ומכנים אותם קופים, בבונים ושימפנזות". נתניהו המשיך ותקף את השיח הפוליטי המופנה כלפיו אישית, והאשים את איזנקוט בהיעדר גינוי ואף בהשתתפות בו. "יום יום מאשימים אותי, את ראש ממשלת ישראל שהקדשתי את חיי למדינה, סיכנתי את חיי למדינה ואני ממשיך להקדיש את חיי למדינה, ואותי מכנים בוגד", קבל. הוא הזכיר את התקופה שלפני רצח יצחק רבין, וציין כי עמד אז בהפגנות והבהיר שרבין אינו בוגד אלא טועה. "גדי מגנה את זה?", שאל, "גדי איזנקוט לא רק לא מגנה את זה, הוא משתמש בזה אישית נגדי".

נתניהו ( צילום: אוליביה פיטוסי\בריכה )

לקראת הבחירות הביע ראש הממשלה דאגה גלויה באשר לסיכוייו להרכיב את הממשלה הבאה. "אנחנו צריכים להבטיח שננצח, אני לא בטוח בניצחוני ואני מאוד מוטרד", הודה. נתניהו ניצל את הבמה כדי לתקוף את יריביו הפוליטיים, בהם איזנקוט, נפתלי בנט ואביגדור ליברמן, והזהיר כי ממשלה בראשותם תהיה תלויה בתמיכת המפלגות הערביות.

למרות החשש מהפסד, נתניהו סיפק הצהרה חד-משמעית באשר לעתידו הפוליטי. כשנשאל האם יעזוב את המערכת הפוליטית אם לא ירכיב ממשלה, השיב בנחרצות: "לא, אני לא אפרוש מהחיים הפוליטיים".

יצוין כי הסערה סביב דבריו של מגל פרצה במהלך תוכניתו "הפטריוטים", כאשר פנה לעיתונאי עמיחי אתאלי ואמר על איזנקוט: "שמים קוף שמאחוריו כל האשכנזים האליטיסטים מנהלים אותו. מנליס מנהל אותו ואומר לו מה להגיד. הוא קוף". האמירה עוררה זעם רב גם בימין, כאשר חבר בית הדין של הליכוד, דוד אלבז, פרסם פוסט שבו ביקש סליחה מאיזנקוט כמרוקאי וליכודניק.