התבטאותו החריגה של מגיש ערוץ 14, ינון מגל, כלפי יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט, ממשיכה לעורר הדים במערכת הפוליטית. מגל, שכינה את איזנקוט בתוכנית "הפטריוטים" במילים "קוף מרוקאי", ספג אמש (מוצאי שבת) ביקורת חריפה לא רק מהאופוזיציה, אלא גם מתוך שורות הליכוד. במקביל, דובר ראש הממשלה לשעבר, זיו אגמון, מנצל את הסערה כדי להעביר ביקורת על הצביעות שלדבריו מאפיינת את השיח התקשורתי.

הסערה החלה במהלך דיון בתוכנית "הפטריוטים", כאשר מגל פנה לעיתונאי עמיחי אתאלי ואמר: "שמו לך מזרחי-מרוקאי, ואתה אומר 'אבל שמו לך ראש ממשלה מרוקאי, הנה, מה אתה צריך יותר'. נו באמת, כאילו אנחנו לא רואים את המציאות. זה בגדי המלך החדשים". בהמשך החריף מגל את הטון כלפי איזנקוט והוסיף: "אתה מתבשם בזה שהוא מזרחי? שמים קוף שמאחוריו כל האשכנזים האליטיסטים מנהלים אותו. מנליס מנהל אותו ואומר לו מה להגיד. הוא קוף".

זעם בליכוד: "זה עלול לגרום לנו להפסד"

האמירה עוררה זעם רב גם בימין. חבר בית הדין של הליכוד, דוד אלבז, פרסם פוסט ברשת X שבו הזכיר כי איזנקוט הוא רמטכ"ל לשעבר ואב שכול. "מר גדי איזנקוט, כמרוקאי וליכודניק אני מבקש ממך סליחה על האמירה האומללה", כתב אלבז וקרא למגיש לחזור בו לאלתר: "ינון מגל, תתנצל ותבקש סליחה, מייד! זה עוד עלול לגרום לנו להפסד בבחירות! אתה לא דודו טופז".

מנגד, היו בליכוד מי שבחרו לגבות את הקו התוקפני: הפעיל המוכר רמי בן יהודה בחר לשתף ברשת X סרטון AI שבו מוצג איזנקוט כקוף.

באופוזיציה מיהרו לתקוף את מגל ואת שתיקת בכירי הקואליציה. במפלגת "ישר!" מתחו ביקורת על ראש הממשלה בנימין נתניהו ועל מפלגתו על כך שטרם גינו את הדברים: "זו בדיוק תרבות הרעל והשקר שהתפתחה בסביבת נתניהו - תרבות שבוחרת בשסע, בביזוי, בשקר ובפילוג". חברי רשימת המפלגה אף פרסמו סרטון תגובה שבו הם נראים אומרים "אני קוף גאה".

גם יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, הצטרף לגינויים וקישר בין דבריו של מגל לבין התבטאויות עבר של מקורבי נתניהו. בפוסט שפרסם ב-X כתב ליברמן: "ינון מגל, השופר הראשי של נתניהו, קורא לאיזנקוט 'קוף מרוקאי'. זיו אגמון, הדובר של נתניהו, קרא למרוקאים 'בבונים'. כשהדובר והשופר מדברים באותה שפה גזענית, ברור מהי רוח הדברים בלשכת ראש הממשלה. ב-27 באוקטובר מכריעים: זה או אנחנו או הגזענים".

זיו אגמון עוקץ: "אני הלכתי הביתה ועשיתי חשבון נפש"

מי שלא נשאר חייב הוא זיו אגמון עצמו. הדובר לשעבר של נתניהו הגיב לסערה בפוסט נוקב בחשבון האינסטגרם שלו. אגמון מתח ביקורת על כך שלאמירה של מגל מגלים סלחנות, בניגוד לעליהום שהוא עצמו חווה בעקבות הדלפת התכתבויותיו.

"פתאום 'קוף מרוקאי' זו אמירה שאפשר לסלוח עליה... פתאום חשיפת הודעות פרטיות היא חציית קו אדום... פתאום נזכרים בפרטיות, בהגינות עיתונאית ובחזקת החפות...", כתב אגמון בפוסט. "כשנחשפו ההודעות הפרטיות שלי, אותם אנשים שכל כך דאגו לימין ולעתיד המדינה, עיוותו דברים, חגגו ורקדו על דמי".

אגמון הוסיף כי סירב לפניות כלי התקשורת בימים האחרונים: "אני מקבל המון בקשות להתראיין ולהגיב, אבל לא ארד לרמה הזו, ולא אאחל להם לעבור את מה שהם העבירו אותי". הוא המשיך וכתב: "גם מי שלוחש באוזן וגם מי שמדבר למיקרופון שכחו שכוח והשפעה אינם תחליף ליושרה ולאמת". את דבריו חתם אגמון בעקיצה: "אני התנצלתי, הלכתי הביתה ועשיתי חשבון נפש. האמירות והמעשים שלהם חמורים שבעתיים, מעניין מה הם יעשו...?".