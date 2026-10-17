ינון מגל ספג מתקפה לאחר שכינה את איזנקוט: "קוף ושמו מרוקאי"

מגיש ערוץ 14 ינון מגל ספג מתקפה הערב (מוצ"ש) מערוצי התקשורת, לאחר שכינה את יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט בתואר "קוף".

במהלך תוכניתו "הפטריוטים" התבטא מגל: "הוא קוף, הוא קוף. מאחוריו כל האשכנזים האליטיסטיים מנהלים אותו. הוא קוף, שמו מזרחי מרוקאי, שמו לך ראש ממשלה מרוקאי. הינה כאילו אנחנו לא רואים את המציאות".

למרות ההקשר בו נאמרו הדברים, כהאשמה צינית שהופנתה כלפי השמאל, במפלגת ישר! בראשות איזנקוט מיהרו לגנות.

"45 שנים אחרי שדודו טופז קרא למזרחים צ'חצ'חים - בכיר השופרות של נתניהו, שמתפרנס מהפצת שקרים ורעל, קורא הערב למועמד לראשות הממשלה שתחזיר את ישראל לישראלים, לרמטכ"ל ששירת את המדינה 45 שנה ונתן לה הכל, קוף. ולמה הוא עושה את זה? כי הוא מזרחי. מה ששמעתם", טענו.

גדי איזנקוט עצמו הגיב לדברים וטען: "ינון מגל אמר שאני קוף שמופעל על ידי אשכנזים, אז אין לי מה לענות לתת רמה הזו - הבעיה היא לא ינון מגל אלא האיש שעומד מאחורי ינון מגל. אנחנו נביא לשינוי במדינה, את תופעת המגליזם והברדוגיזם אנחנו נעביר מהחיים שלנו ונביא למדינה טובה יותר".