זה קורה בבתים הכי טובים, בלב ליבו של המיינסטרים החרדי. יום אחד הילד מסרב לקום לישיבה. בהתחלה מתרצים את זה בעייפות, אחר כך בקושי נקודתי, אבל מהר מאוד המציאות טופחת על הפנים. הנער יורד מהדרך, משנה את הלבוש או פשוט מסתגר בחדר בחוסר מעש. החרדה מפני "מה יגידו" משתקת את ההורים, אך הגרוע מכל הוא מה שקורה בתוך הבית פנימה. הבית הופך לשדה קרב. אבא מנסה להציב גבולות נוקשים, אמא מנסה להכיל ולגונן, והמחנאות הזו לא רק שמרסקת את שלום הבית, היא גם דוחפת את הילד מהר יותר ורחוק יותר אל מחוץ למסגרת. משפחות שלמות מוצאות את עצמן אובדות עצות, מתמודדות עם פער דתי קורע לב, ומרגישות שהן לגמרי לבד במערכה.

הטעות הגדולה ביותר של הורים ברגעי המשבר

האינסטינקט הראשוני והטבעי ביותר של כל הורה הוא לרוץ ולנסות "לתקן" את הילד. ללחוץ, לאיים, לבקש, להתחנן. אבל כאן בדיוק טמונה הטעות המהותית שמדרדרת את המצב. הרב עמי ברם, יושב ראש ומייסד עמותת "התקשרות מאמינים ביחד" ומיזם "שורשים", חושף גישה מהפכנית שמשנה את חוקי המשחק: הבעיה היא לא בילד, אלא באופן שבו מנהלים את המשבר. במקום להשקיע מאמצים חסרי תוחלת בשינוי הנער, עבודת העומק האמיתית חייבת להתחיל אצל ההורים. ברגע שההורים מקבלים בחזרה את הביטחון, משתחררים מתחושות האשמה המשתקות ובונים חזית אחת מאוחדת – המציאות כולה משתנה.

איך מחשבים מסלול מחדש ומחזירים את האור הביתה?

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מיזם "שורשים" לא מציע רק אוזן קשבת, אלא תוכנית עבודה אסטרטגית ומקצועית לניהול האירוע. בליווי צמוד של אנשי מקצוע ועובדים סוציאליים מן השורה הראשונה, ההורים לומדים כיצד לייצר מעטפת משפחתית בריאה שמציבה גבולות ברורים אך מכילה. לעיתים מתברר שהנער בכלל לא מחפש לעזוב את העולם החרדי, אלא פשוט מתמודד עם הפרעות קשב וריכוז או חוסר התאמה למסגרת הספציפית שלו. הכלים שמוענקים להורים מאפשרים להם לנווט את הספינה מחדש, למצוא פתרונות יצירתיים בתוך המיינסטרים החרדי, ולהעביר מסר ברור לשאר הילדים בבית על כוחה של המשפחה ועל אהבה שאינה תלויה בדבר.

אל תחכו לנקודת האל-חזור – עשו את הצעד הראשון עכשיו

הזמן הוא קריטי. כל תגובה מהבטן, כל התפרצות כעס או ניתוק מגע, עלולים לייצר נזק בלתי הפיך שיהיה קשה מאוד לתקן בעתיד. בדיוק לשם כך מפעיל מיזם "שורשים" קו חם וצוות מלווי הורים הזמינים עבורכם בכל רגע של משבר, כדי לתת לכם את הפרספקטיבה הנכונה, להרגיע, ולהתוות דרך פעולה ברורה. אתם לא חייבים להתמודד עם המועקה הזו לבד, והבית שלכם יקר מכדי להשאיר אותו ליד המקרה. פנו עכשיו למיזם "שורשים", קבלו את הכלים המקצועיים ביותר להצלת המשפחה שלכם, ותתחילו להחזיר את היציבות והשלווה לחיים שלכם עוד היום. לחצו כאן לשיחת ייעוץ דיסקרטית וללא התחייבות.

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