הראשל"צ הרב יצחק יוסף יצא במתקפה נגד מפלגות השמאל לקראת הבחירות הקרבות, במהלך שיעורו השבועי.

"אם השמאל יעלה, אוי ואבוי מה שיהיה. נישואים אזרחיים, תחבורה ציבורית בשבת, איזה דברים הם מתכננים", אמר בין השאר.

לדבריו, "הם רוצים ממש להרוס את הכול. איך הוא מדבר, זה? סגן הרמטכ״ל, אוי ואבוי, זה היה סגן הרמטכ״ל? זה משרתים תחתיו אנשים, כזה עויין את הדת. מדין. מי זה אהוד ברק, איך הוא מדבר נגד הדת?".

"הפחד מזה, רבותיי, זה פיקוח נפש רוחני. ככה אני מגדיר את זה, פיקוח נפש רוחני. וגם לנו, שיש טענות ויש קשיות, למה ככה ולמה ככה, הכול, לשים בצד, לשם שמיים לעשות את זה".

"לא בגלל מורשתו של מרן, זה עוד סיבה חשובה. אבל בעיקר הפחד, פיקוח נפש רוחני. אם השמאל יעלה, מה יעשו לנו? אנחנו ניקח את מתן כהנא שר הדתות? ניקח את אלעזר שטרן, אלה שונאי חרדים. ליברמן, ניקח אותו במריצה לזבל? לכן, רבותיי, זה פיקוח נפש".