 דלג לתוכן הראשי
מהומות המתנחלים

שגריר ארה"ב בישראל נגד תקיפת הצלמת ביו"ש: "מעשה טרור מתועב"

שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי הוציא הודעה חריפה נגד התקיפה שארעה נגד היידי לוין, צלמת עיתונות של ה"וושינגטון פוסט" | "מעשה טרור מתועב שבוצע בידי פחדנים רעולי פנים" (בארץ)

א
אריה רוזן
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
רגע תקיפת העיתונאית (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

ברקע תקיפת הדיפלומטים שאירעה בשבת, שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי הוציא הודעה חריפה נגד התקיפה שארעה בשישי בידי פורעים יהודים נגד היידי לוין, צלמת עיתונות של ה"וושינגטון פוסט".

לדבריו, "היידי נפצעה באורח קשה בעקבות תקיפה אכזרית ופחדנית. היידי היא אזרחית אמריקנית, והייתה מזוהה בבירור כעיתונאית. זהות התוקפים עדיין נמצאת בחקירה, אך מי שתקפו עיתונאית בלתי חמושה צריכים לבלות שנים רבות בכלא".

עוד הוסיף: "דרשנו לפתוח בחקירה מקיפה, לעצור את כל המעורבים בתקיפה ולהעמידם לדין במלוא חומרת החוק. תקיפת צלמת עיתונות היא מעשה טרור מתועב שבוצע בידי פחדנים רעולי פנים. זהו מעשה מחפיר של אלימות חסרת היגיון".

כזכור, הפלסטינים דיווחו כי עשרות פורעים יהודים, בהם רעולי פנים, הציתו בצהריים (שישי) עצי זית בכפר הפלסטיני אבו פלאח שבגזרת רמאללה. עוד נטען כי הפורעים היהודים רגמו באבנים כמה מקומיים שעסקו בקטיף זיתים.

בעקבות כך, נטען, נפצעו שני בני אדם ובכללם צלמת העיתון האמריקני "וושינגטון פוסט" היידי לוין, שהעידה: "בעטו בי שוב ושוב". הנפגעים פונו לקבלת טיפול בבית חולים ברמאללה. מצה"ל נמסר כי "כלל פרטי האירוע יבדקו".
תקיפהפלסטיניםיו"שמייק האקביצלמת
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיואודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר