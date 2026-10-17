שגריר ארה"ב בישראל נגד תקיפת הצלמת ביו"ש: "מעשה טרור מתועב"

ברקע תקיפת הדיפלומטים שאירעה בשבת, שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי הוציא הודעה חריפה נגד התקיפה שארעה בשישי בידי פורעים יהודים נגד היידי לוין, צלמת עיתונות של ה"וושינגטון פוסט".

לדבריו, "היידי נפצעה באורח קשה בעקבות תקיפה אכזרית ופחדנית. היידי היא אזרחית אמריקנית, והייתה מזוהה בבירור כעיתונאית. זהות התוקפים עדיין נמצאת בחקירה, אך מי שתקפו עיתונאית בלתי חמושה צריכים לבלות שנים רבות בכלא".

עוד הוסיף: "דרשנו לפתוח בחקירה מקיפה, לעצור את כל המעורבים בתקיפה ולהעמידם לדין במלוא חומרת החוק. תקיפת צלמת עיתונות היא מעשה טרור מתועב שבוצע בידי פחדנים רעולי פנים. זהו מעשה מחפיר של אלימות חסרת היגיון".

כזכור, הפלסטינים דיווחו כי עשרות פורעים יהודים, בהם רעולי פנים, הציתו בצהריים (שישי) עצי זית בכפר הפלסטיני אבו פלאח שבגזרת רמאללה. עוד נטען כי הפורעים היהודים רגמו באבנים כמה מקומיים שעסקו בקטיף זיתים.

בעקבות כך, נטען, נפצעו שני בני אדם ובכללם צלמת העיתון האמריקני "וושינגטון פוסט" היידי לוין, שהעידה: "בעטו בי שוב ושוב". הנפגעים פונו לקבלת טיפול בבית חולים ברמאללה. מצה"ל נמסר כי "כלל פרטי האירוע יבדקו".