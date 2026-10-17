 דלג לתוכן הראשי
בנוכחות האדמו"ר

ההכרזה בחסידות בעלזא: "להרבות פעלים להצלחת יהדות התורה" | צפו

הערב נשמעה ההכרזה בחסידות בעלזא להצביע יהדות התורה, על ידי הגבאי רבי שמעון וולף קליין בנוכחות האדמו"ר | "על כן מתבקש כל אחד ואחד להגביר את כוחם, ולפעול להפעיל יותר מכפי יכולתם להשפיע בפעילות הקודש" (בארץ)

קי
קובי ישראל
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News

הערב (מוצ"ש) נשמעה ההכרזה בחסידות בעלזא להצביע יהדות התורה, על ידי הגבאי רבי שמעון וולף קליין בנוכחות האדמו"ר, כשמאחוריו סגן השר ישראל אייכלר והמועמד לכנסת אליקים שטארק.

להלן תרגום ההכרזה ללשון הקודש: "ידוע לכל אשר האדמו"ר ציווה להשתתף בבחירות".

"היות ומתקרב יום הבחירות, וידוע שגופי היהדות תלויים בזה, הנציגים ה עומדים על המשמר להציל את עולם התורה מעוקרי הדת ולחזק את כל יסודות היהדות, ובעיקר לחזק את הבחורים והאברכים מה שעברו בתקופה האחרונה".

"על כן מתבקש כל אחד ואחד להגביר את כוחם, ולפעול להפעיל יותר מכפי יכולתם להשפיע בפעילות הקודש להראות דוגמא לקהילות אחרות שגם יעשו הכל להצביע ולהרבות פעלים להצלחת רשימת יהדות התורה אות ג, ובכך לקדש שמו יתברך ברבים לרומם קרן הקדושה".

"ובזכות זאת יזכה כל אחד ואחד להיוושע בכל הברכות שהאדמו"ר מברך: חיי אריכי, בני ברוכי ומזוני רוויחי שנה טובה ומבורכת מיט אלעם גוטן".
חרדיםיהדות התורהבעלזאהאדמו"ר מבעלזאבחירות 2026

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיואודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר