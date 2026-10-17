הערב (מוצ"ש) נשמעה ההכרזה בחסידות בעלזא להצביע יהדות התורה, על ידי הגבאי רבי שמעון וולף קליין בנוכחות האדמו"ר, כשמאחוריו סגן השר ישראל אייכלר והמועמד לכנסת אליקים שטארק.

להלן תרגום ההכרזה ללשון הקודש: "ידוע לכל אשר האדמו"ר ציווה להשתתף בבחירות".

"היות ומתקרב יום הבחירות, וידוע שגופי היהדות תלויים בזה, הנציגים החרדים עומדים על המשמר להציל את עולם התורה מעוקרי הדת ולחזק את כל יסודות היהדות, ובעיקר לחזק את הבחורים והאברכים מה שעברו בתקופה האחרונה".

"על כן מתבקש כל אחד ואחד להגביר את כוחם, ולפעול להפעיל יותר מכפי יכולתם להשפיע בפעילות הקודש להראות דוגמא לקהילות אחרות שגם יעשו הכל להצביע ולהרבות פעלים להצלחת רשימת יהדות התורה אות ג, ובכך לקדש שמו יתברך ברבים לרומם קרן הקדושה".

"ובזכות זאת יזכה כל אחד ואחד להיוושע בכל הברכות שהאדמו"ר מברך: חיי אריכי, בני ברוכי ומזוני רוויחי שנה טובה ומבורכת מיט אלעם גוטן".