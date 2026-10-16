בית משפט בעיר קרקוב שבפולין הורה על שחרורן בערבות של שתי צעירות חרדיות מישראל, בנות 23 ו-24, לאחר שלושה חודשים וחצי של מעצר בתנאים נוקשים. הצעירות נעצרו ב-19 ביוני השנה מיד עם נחיתתן בטיסה מישראל, כאשר במזוודותיהן נתפסו 100 קילוגרמים של צמח הגת, המחולקים באופן שווה ביניהן.

צמח הגת מוגדר כסם אסור ומסוכן על פי החוק בפולין וברחבי האיחוד האירופי, והברחתו נחשבת לעבירה חמורה. השופט קבע כי לא נשקפת מהצעירות סכנה לציבור, אך הציב תנאים מגבילים: הן יחויבו להתייצב לפיקוח משטרתי מדי שבוע וחל עליהן איסור מוחלט לעזוב את גבולות פולין עד לסיום ההליך המשפטי.

עורך הדין הפולני המייצג את הצעירות, ויט שטיידלר, התייחס להחלטה והסביר את המורכבות המשפטית. לדבריו, על פי החוק הפולני, כמות הגת שנתפסה נחשבת לעצומה ומהווה פשע רציני. הוא הדגיש כי צמח הגת כלול ברשימת החומרים האסורים ומוגדר כסם, וכי הרשעה בעבירה זו עלולה לגרור עונש כבד הנע בין שלוש ל-23 שנות מאסר.

עם זאת, שטיידלר הביע סיפוק מהצלחת צוות ההגנה לשכנע את השופט שאין הצדקה להמשיך להחזיק את הצעירות בתנאי כליאה ובידוד. הוא הודה כי אפילו הוא כעורך דין הופתע מהחלטת בית המשפט לשחרר אותן, אך ציין כי מדובר בבחורות צעירות שזו להן ההסתבכות הראשונה עם החוק.

"הן עשו מעשה טיפשי ואין טעם להחזיק אותן בבידוד", מסר, והוסיף כי בקשתו לשחרור בערבות ובפיקוח משטרתי התקבלה במלואה.

מאחורי מעצרן של הצעירות מסתתרת תופעה רחבה של ניצול צעירים ישראלים על ידי גורמים עברייניים. באירופה קיים ביקוש רב לצמח הגת, בעיקר בקרב קהילות של מהגרים מאתיופיה ומאריתריאה.

גורמים בישראל מפתים צעירים נורמטיביים, לעיתים קרובות מהמגזר החרדי, לשמש כבלדרים תמורת כרטיס טיסה חינם ותשלום של כ-5,000 שקלים עבור העברת מזוודות שמשקלן נע לרוב בין 40 ל-80 קילוגרמים.

כדי לשכנע את הצעירים, המפעילים נוטים לשקר להם וטוענים כי במקרה הגרוע ביותר שבו ייתפסו, הם יקבלו קנס כספי קטן בלבד או שהמזוודה תוחרם ללא השלכות פליליות משמעותיות. המציאות אכזרית הרבה יותר. פולין נחשבת לאחת המדינות המחמירות ביותר באירופה כלפי מבריחי גת, ורשויות החוק נוקטות במדיניות של מעצר קדם-משפטי קשוח שנועד לשמש כמכת הלם ענישתית עוד לפני תחילת המשפט.

עבור אותם צעירים מדובר בחוויה טראומטית, הכוללת תנאי כליאה קשים במדינה זרה, קשיי שפה, ניתוק מהמשפחה, ועבור צעירים חרדים ושומרי מסורת – גם התמודדות יומיומית עם מחסור באוכל כשר.

אל המאמץ המשפטי לשחרורן הצטרף גם עורך הדין הישראלי מרדכי ציבין, המתמחה בייצוג ובטיפול בישראלים שהסתבכו בפרשיות פליליות מעבר לים. ציבין פעל בהתנדבות וייצג את אחת הבנות תוך שיתוף פעולה עם עורך הדין הפולני.

בתגובה להחלטת השחרור, מסר ציבין כי יש להודות לרשויות אכיפת החוק בפולין על היחס ההומני והמתחשב שהם מגלים כלפי מרשתו. הוא הדגיש כי הרשויות בפולין הבינו את המורכבות של המקרה והכירו בכך שישנן נסיבות רבות המצדיקות להקל על הצעירות, חרף האישומים החמורים התלויים ועומדים נגדן.