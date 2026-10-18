הקברניט סמית מאצ'הר ( צילום: בית הנשיא )

הקברניט ההודי סמית מאצ'הר, שהציל בגופו טיסה של חברת 'פליי דובאי' מפיגוע חטיפה קטלני, התראיין לראשונה ופירט את סדר ההתרחשויות בתוך תא הטייס באותם רגעי אימה בין שמים לארץ.

בריאיון מיוחד לרשת 'The National', שיחזר הקברניט את השעות שלפני האירוע הקשה. לדבריו, שום דבר ברישומיו או בהתנהגותו של טייס המשנה המחבל לא עורר חשד. "היו שיחות חולין, אבל לא שיחה עמוקה – כמו בכל טיסה אחרת", סיפר מאצ'הר. "לא היה בשום שלב משהו שגרם לי לחשוב שיש משהו לא בסדר". אלא שלפתע, בשיא הטיסה, הפך תא הטייס לזירת קרב. הקברניט שיחזר בחרדה את רגעי התקיפה הפתאומית: "הדבר הראשון שעשיתי היה להשתחרר מחגורות הבטיחות, וניסיתי לחסום את המכות ככל שיכולתי. המכות הגיעו ישירות לכיוון הראש. כשהמכות הראשונות הגיעו, הראייה שלי נהייתה צרה ויכולתי לראות רק קווי מתאר". במשך דקות ארוכות, כשהוא מורפל הכרה ומדמם, נאבק הקברניט בכל כוחותיו הנותרים כדי ליצור מגע עם צוות המטוס. "חיפשתי כל הזמן את הדלת. שואלים אותי אם פתחתי אותה – ניסיתי להגיע אליה. דחפתי, ניסיתי להושיט יד. אבל הדבר הבא שאני זוכר זה שאני שוכב עם הפנים מטה. ותודה לאל, דלת תא הטייס הייתה פתוחה". תרומה של רבע מיליארד דולר לישראל: מיליארדר אמריקני בתמיכה מדהימה אריה רוזן | 17.10.26 "היד שלי הלכה לידית שפתחה את הדלת וצעקתי לעמיתי. זו הייתה הפעם הראשונה שאיבדתי את ההכרה. שמעתי את הדלת נפתחת", הוסיף הקברניט.

הטייס המחבל והגרזן

כאשר נשאל מה העניק לו את הכוח להמשיך ולהיאבק כנגד כל הסיכויים, הודה הקברניט בפה מלא כי מדובר בנס גלוי: "לא הייתי בטוח שאצא מזה בחיים, אבל לא ויתרתי. חשבתי על בני ובתי. זה היה כמו אינסטינקט הישרדותי שהופעל, ולמרבה המזל הציל אותי ואת כל שאר הנוסעים והעמיתים שלי. הייתי אומר שאיזשהו כוח עליון היה מעורב בזה".

במהלך הריאיון התייחס הקברניט גם לככותרות בכלי התקשורת בארץ ובעולם, לפיהם יניב חיון - שהוגדר בתקשורת כ"שרברב שהציל את המטוס" - היה זה שהשתלט על הסטיק והביא לנחיתה הבטוחה.

"אם להיות כן, אני לא מכיר את הסיפור של השרברב", אמר מאצ'הר. "אבל אני כן זוכר את הבכיר בטיסה אומר שהקפטן בשליטה. לא ראיתי אותו. האם שרברב יכול להנחית מטוס? אני לא רוצה להיכנס לניחושים. כל הזיכרונות שלי והאנרגיה שלי באותו הרגע הושקעו בדבר אחד בלבד: להישאר בחיים".

נתניהו בנתב"ג עם יניב חיון

כזכור, האירוע הדרמטי התרחש בטיסה מדובאי לישראל, כאשר טייס המשנה העומאני תקף את הקברניט ההודי בגרזן חירום והחל לצלול עם המטוס לעבר האדמה. הקברניט הפצוע הצליח לפתוח את דלת תא הטייס, מה שאפשר לארבעה נוסעים ישראלים - יניב חיון, ד"ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן - להסתער פנימה ולהשתלט על התוקף.

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם הקברניט מאצ'הר והזמין אותו להדליק משואה ביום העצמאות. "אתה גיבור עבור ישראל, הודו והעולם כולו", אמר נתניהו לטייס ההודי. גם נשיא המדינה יצחק הרצוג שלח מכתב תודה לקברניט והזמין אותו לבקר בירושלים לאחר החלמתו.

התובע הכללי של איחוד האמירויות חשף כי תהליך ההקצנה של טייס המשנה החל בתקופת לימודיו באוסטרליה, והוא תכנן להשתלט על המטוס ולרסק אותו בטרמינל הנוסעים בנתב"ג בהשראת פיגועי 11 בספטמבר.