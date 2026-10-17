"אנחנו משלמים על זה בדם": האמת הכואבת שכולם מנסים להשתיק

משה מנס במונולוג נוקב ומוצהר על האסון שזעזע את המגזר והסירוב המקומם של החיידרים ללמד בטיחות • יוסי בן עטר בחשיפת ענק: אילו מפלגות משלמות ריטיינרים חודשיים לקבוצות וואטסאפ חרדיות? • דנה בצלאל על המים שנשפכו והזעקות במודיעין עילית: "למה אין אישה חרדית בכנסת?" • וגם: הגימיק החדש של שרפר והפאנצ'ים הקורעים של יוסי חיים מיימון | הכתבה המלאה

תוכנית האקטואליה "דבר השבוע" באתר 'כיכר השבת', בהגשת משה מנס, חוזרת במהדורה סוערת, כואבת וחשופה במיוחד. ממונולוג פותח שנכנס ישר לתוך הפצעים הכי מדממים של הציבור החרדי, דרך חשיפות על הקשר השתיקה בין פוליטיקאים לקבוצות הוואטסאפ, ועד לדרמה המתחוללת ברחובות מודיעין עילית.

1. המונולוג הטעון: האסון בביתר והמוסר הכפול שעולה לנו בדם

"ביום חמישי התבשרנו על אסון נוראי," פתח משה מנס את התוכנית במונולוג טעון, בעקבות מותו המזעזע של ילד בן 10 בביתר עילית שנפגע מנתז של מכל דאודורנט להתלקחות במדורה. "אני מכיר את זה – מלא ילדים מדליקים שריפות, זורקים דברים ורוצים לראות פיצוץ. תמיד אמרנו 'וואו, זה מסוכן', והנה – ילד נהרג."

מנס תוקף חזק את הרפלקס המגזרי להאשים תמיד את הגורמים הטיפוליים או הרשויות, ומציב מראה נוקבת מול הקהילה:

האשמות אוטומטיות: "בכל פעם שיש אסון, ישר מחפשים את מי להאשים – את עובדי העירייה שלא אספו זבל. אבל אלה אנחנו."

"בכל פעם שיש אסון, ישר מחפשים את מי להאשים – את עובדי העירייה שלא אספו זבל. אבל אלה אנחנו." הנתון המבהיל: ילדים חרדים נהרגים פי 3 בתאונות ביתיות ובדרכים בהשוואה למגזר הכללי.

ילדים חרדים נהרגים בתאונות ביתיות ובדרכים בהשוואה למגזר הכללי. הסירוב התמוה בחיידרים: מנס שיתף מנסיונו האישי כשניסה להכניס תוכניות זהירות בדרכים ובטיחות המועברות על ידי מלמדים חרדים. מתוך עשרות תלמודי תורה בבני ברק, 40 עד 50 חיידרים סירבו בכל תוקף להכניס את ההדרכות. הנימוק: "אנחנו רק תורה" או "מה יגידו החיידרים האחרים".

מנס שיתף מנסיונו האישי כשניסה להכניס תוכניות זהירות בדרכים ובטיחות המועברות על ידי מלמדים חרדים. מתוך עשרות תלמודי תורה בבני ברק, להכניס את ההדרכות. הנימוק: "אנחנו רק תורה" או "מה יגידו החיידרים האחרים". סדר העדיפויות המעוות: "אנחנו מחנכים ילדים לצאת להפגנות נגד אייפונים ואינטרנט – כי זה 'האסון' שלנו. אבל בסופו של דבר, אנחנו משלמים בחיי הילדים שלנו בגלל חוסר בטיחות."

2. חשיפת 'כיכר': מי באמת מנהל את קבוצות הוואטסאפ החרדיות?

בדיון סוער באולפן עם הפרשן הפוליטי יוסי בן עטר, עלתה שאלת האתיקה התקשורתית במגזר. כשהציבור החרדי הממוצע צורך כיום את רוב החדשות שלו דרך קבוצות וואטסאפ – מי עומד מאחורי המידע שאתם מקבלים?

"אין היום קבוצת וואטסאפ שנותנת מידע שקוף לחלוטין. קבוצה אחת מקבלת ריטיינר חודשי מש"ס, אחרת מיהדות התורה, ויש אפילו קבוצות שמקבלות כסף מבנט או מבנגביר. משלמים להם באופן רשמי עם קבלות. תנסה לשלוח להם ידיעה ביקורתית נגד המשלם – הם בחיים לא יפרסמו אותה!" — יוסי בן עטר, הפרשן הפוליטי

הדרמה סביב קולות החרדים וההתערבות על אמבטיית הקרח

מה עוד עלה בדיון?

המטה החרדי של בן גביר: החשיפות על הפרסומאי שנשכר כדי להביא לבן גביר קולות חרדיים ממורמרים ("חסידי גור פגועים ואחרים").

החשיפות על הפרסומאי שנשכר כדי להביא לבן גביר קולות חרדיים ממורמרים ("חסידי גור פגועים ואחרים"). ההתערבות באולפן: האם חסידי גור יצביעו בסוף ליהדות התורה או לא? מנס ובן עטר סגרו התערבות יוצאת דופן – המפסיד ייאלץ להיכנס בשידור חי לאמבטיית קרח.

3. סערת הדוכנים במודיעין עילית: "למה אין נשים חרדיות בכנסת?"

העיתונאית החרדית דנה בצלאל הגיעה לאולפן בעקבות מיזם נשים יוצא דופן שחולל דרמה ברחבי הערים החרדיות, ובפרט במודיעין עילית. הדוכן ה-8 במספר שהוקם העלה שאלה אחת: למה אין ייצוג לנשים חרדיות בכנסת?

המים שנשפכו והזעקות ברחוב

בצלאל תיארה את הרוחות הסוערות במודיעין עילית:

אלימות והטרדות: מים שנזרקו על הפעילות, צעקות בנוסח "אתן הורסות את החינוך", והזמנת ניידת משטרה שליוותה אותן.

מים שנזרקו על הפעילות, צעקות בנוסח "אתן הורסות את החינוך", והזמנת ניידת משטרה שליוותה אותן. הקול המושתק: בצלאל מבהירה כי המנהיגות החרדית ידעה בעבר להתגמש (כמו הדרישה בהסתדרות הציונית או הניהול של סיעת דגל התורה בכנסת ע"י אישה).

בצלאל מבהירה כי המנהיגות החרדית ידעה בעבר להתגמש (כמו הדרישה בהסתדרות הציונית או הניהול של סיעת דגל התורה בכנסת ע"י אישה). הנושאים שנופלים בין הכיסאות:

מוגנות ילדים: חברי הכנסת החרדים לא יושבים בוועדות הכנסת העוסקות במוגנות.

חברי הכנסת החרדים לא יושבים בוועדות הכנסת העוסקות במוגנות. עושק הגננות והסמינרים: שכר המורות והאפליה בקבלת בנות לסמינרים.

שכר המורות והאפליה בקבלת בנות לסמינרים. אלימות במשפחה: בצלאל חשפה כי 3 נשים חרדיות נרצחו בקדנציה האחרונה, והתקשורת החרדית בחרה להתעלם כמעט לחלוטין.

"בסוף, כשיש אישה חרדית בכנסת, היא תהיה כתובת לנשים חרדיות בנושאים שגבר פשוט לא מבין או לא מטפל בהם."

4. האויב המסוכן של הבחירות: שרפר מציג את ה-"אדינות"

אריאל שרפר הגיע לאולפן עם ניתוח מקורי לקראת הבחירות הקרובות, והציג מושג חדש שלדבריו מהווה את הסכנה הגדולה ביותר לציבור: "אדינות" – הלחם של אדישות + שאננות.

לקחי 2006: שרפר הזכיר כיצד האדישות הציבורית והתחושה ש"אין למי להצביע" הובילו לשפל היסטורי באחוזי ההצבעה ולעליית מפלגת 'קדימה'.

שרפר הזכיר כיצד האדישות הציבורית והתחושה ש"אין למי להצביע" הובילו לשפל היסטורי באחוזי ההצבעה ולעליית מפלגת 'קדימה'. התוצאה ההרסנית: "בן אדם אומר 'לא אכפת לי', הולך לטיול ביום השבתון, ואז במשך ארבע שנים הוא בוכה ונובל על הממשלה שקמה."

"בן אדם אומר 'לא אכפת לי', הולך לטיול ביום השבתון, ואז במשך ארבע שנים הוא בוכה ונובל על הממשלה שקמה." הצהרה דרמטית: שרפר פיזר רמזים עבים על אפשרות של כניסה בעתיד לפוליטיקה: "שאני אקנה נעליים גבוהות שלא ינשכו אותי הנחשים בכנסת – אני לא שולל את זה."

5. הומור כואב: "הכל כלול" בקנדה ופלאפלים בכפר סבא

לקינוח, יוסי חיים מיימון הגיש את פינת "החדשות הלא מצחיקות" עם זווית קומית על אירועי השבוע: