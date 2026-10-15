הרב רפאל מנת, רב קונצרן אוסם-נסטלה, ראש המוסדות בזכרון יעקב ונאמן ביתו של המנהיג הליטאי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, נכנס למעונו של ראש הישיבה בכדי להציג שאלה שעלתה אצל השוחטים בגופי הכשרויות, שאמורים לטוס לחו"ל לשחיטות בימים אלו.

לשאלתם, אם הם יטוסו כעת לחו"ל לצורך השחיטה, הרי שמי שיטוס למדינות רחוקות כמו דרום אמריקה - לא יוכל לשוב ארצה לבחירות בכדי להצביע. השאלה היא האם לוותר על הטיסה - למרות הפסד הפרנסה הכרוך בכך, בכדי שיוכלו להשתתף בבחירות.

הגר"ד לנדו היה נחרץ בתשובתו ואמר: "בחירות זה צורכי הרבים יותר, כל קול, כל קול חשוב מאוד מאוד בשביל עם ישראל".

דבריו של ראש הישיבה מעידים כיצד הוא רואה את הבחירות הקרובות כגורליות מאוד לעם ישראל בכלל ולעולם התורה בפרט, ובשל כך אף הורה לשוחטים לדחות את טיסתם לחו"ל רק בכדי שיוכלו להצביע בבחירות.

"כיכר השבת" מגיש את התמלול המלא:

הרב רפאל מנת: "יש שאלה מאוד קשה, השוחטים בגופי הכשרויות אמורים לצאת בערך שבוע או עשרה ימים אחרי סוכות לחוץ לארץ לשחיטות, לשחוט בשר לעם ישראל. אז מי שנוסע לפולין יכול לחזור לבחירות, אבל מי שנוסע לדרום אמריקה או למקומות הרחוקים, שזה שלושה ימים נסיעה - אין מצב שהם יחזרו לבחירות. שואלים, האם לעכב את השחיטות ולצאת רק אחרי הבחירות?".

הגר"ד לנדו: "בחירות זה צורכי הרבים יותר. מה אם יעכבו, לא יהיה מה לאכול?".

הרב רפאל מנת: "יהיה מה לאכול, זה פרנסה של השוחטים, זה הרבה דברים...".

הגר"ד לנדו: "אז מה אתה רוצה?".

הרב רפאל מנת: "אני שואל מה לעשות".

הגר"ד לנדו: "זה צורכי עם ישראל הבחירות".

הרב רפאל מנת: "אז שיחכו?".

הגר"ד לנדו: "מה אני יכול לעשות? זו שאלה חשובה מאוד, גדולה מאוד - אבל צורכי עם ישראל, כל קול, כל קול, כל וקול - חשוב מאוד מאוד".

הרב רפאל מנת: "בסדר, נגיד להם. הם משלמים בכיס בשביל זה, הם ישלמו בכיס בשביל זה, זה פחות פרנסה שלהם, של הצוות, אבל בסדר".

הגר"ד לנדו: "אני לא יכול להגיד להם דעות, הם שואלים אותי...".

הרב רפאל מנת: "כן, שואלים".

הגר"ד לנדו: "כשאמרת שנוגע לפרנסה, זה לא אמרת בהתחלה. זה טוב, אבל לא אמרת בהתחלה. הוספת עוד נושא...".

הרב רפאל מנת: "הצוות ככה, אם הוא נוסע מתחילת החורף אז הם יכולים לנסוע שלוש פעמים, אם הם נוסעים רק אחרי הבחירות הם נוסעים פעמיים, אז זה גם שאלה של פרנסה".

הגר"ד לנדו: "הם מצפים ממני שאני אגיד שלא יהיו בבחירות? כל קול, כל קול חשוב מאוד מאוד בשביל עם ישראל".

הרב רפאל מנת: "אז אני מבקש בשבילם שהראש ישיבה יברך אותם על זה שהם מקריבים בשביל זה...".

הגר"ד לנדו: "השם יעזור, ייתן להם כפל כפליים נחת, אריכות ימים, כל הדברים הטובים".