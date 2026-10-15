רבני רכסים ונציגי מפלגת דגל התורה בעיר עלו אמש (רביעי) למעונם של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו וראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, להתייעץ ולהתברך לקראת הבחירות הקרובות.

בפגישה במעונו של הגרמ"ה הירש, פתח ראש הישיבה את דבריו בתיאור חד של המציאות שבה נתון הציבור החרדי. "אני לא יודע אם אתם יודעים, המדיניות של הממשל שיש היום", אמר הגרמ"ה. "יודעים על הבעיות עם הצבא, אבל יש בעיות בכל שטח ושטח - זה בחינוך העצמאי, בחיידרים, זה בסמינרים, בכל מקום ומקום שאפשר להם לעשות איזה קושי בשבילנו, עושים".

לדבריו, "דברים שכל השנים לא עשו שום דבר, היום בכל דבר ובכל המקומות עושים את זה, שזה יהיה בסכנה".

הגרמ"ה הצביע על המניע העומד מאחורי הדברים: "למעשה יש אצלם העניין של הפחד, מה יהיה בעוד 20 שנה, שהם יהיו מיעוט. מה העצה נגד זה? לשנות אותנו, שבאותו זמן אנחנו לא נהיה כל כך חרדים, וממילא הם לא יאבדו את הכוח בתוך המדינה".

"אבל צריכים להבין שאצלם זו מלחמת קיום", הזהיר ראש הישיבה. "וכשיש מלחמת קיום, אדם מאוד חזק להילחם".

מכאן עבר הגרמ"ה לדרישה ברורה: "הדרך היחידה שאנחנו נוכל להילחם נגד זה על פי דרך הטבע, לפני הריבונו של עולם, זה רק אם גם אנחנו נעשה משהו מיוחד מיוחד. וגם כלפי הריבונו של עולם, אנחנו צריכים סייעתא דשמיא מיוחד מיוחד מיוחד כדי שנצליח בכל השטחים".

"כדי שהריבונו של עולם יהיה בשבילנו בסייעתא דשמיא מיוחדת, הוא צריך לראות שאנחנו רוצים אותו", המשיך הגרמ"ה. "אם הריבונו של עולם רואה שאנחנו רוצים אותו, אז יהיה גילוי שכינה. אם הוא רואה שלא אכפת לנו מהריבונו של עולם, אז יהיה הסתר פנים. וזה מה שאומרת הגמרא".

את דבריו חתם הגרמ"ה בדרישה למאה אחוז: "הקדנציה הזאת משהו מיוחד מיוחד, וגם מבחינת הסייעתא דשמיא צריך שתהיה מיוחדת. וזו הסיבה שרציתי להגיד לכם שכל אחד ואחד צריך לעשות את העבודה שלו ולקבל 100%".

"100% מאלו שראויים להצביע בשבילנו, שיצביעו", הדגיש. "אם בכל מקום יהיו 100% מאלו שראויים להצביע בשבילנו, אז תהיה סייעתא דשמיא על פי דרך הטבע לנצח".

הפגישה התקיימה במקביל לביקור במעונו של הגר"ד לנדו, שגם הוא התייחס לחשיבות הבחירות הקרובות. בימים האחרונים הביע הגר"ד לנדו את עמדתו בנושאים שונים הקשורים לבחירות, כולל הוראה לשוחטים שלא לצאת לחו"ל כדי שיוכלו להצביע.