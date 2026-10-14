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רונן בר תובע את נתניהו במיליונים | הרכבת נכנסה ברכב, הנהג נמלט 

אירוע חמור באינטל: שלושה עובדים נפצעו קשה בפיצוץ גז | ראש השב"כ לשעבר רונן בר תובע את נתניהו | הוסר האיפול: הנשיא הרצוג נחת לביקור באזרבייג'ן | סערת פרישות בימין: ללי דרעי חושפת מסכת הטרדות | אולטימטום מתוך השטח: שר הביטחון מאיים בסיפוח שטחים בלבנון | רכש חירום ביטחוני: הממשלה אישרה מיליארדים למסוקי אפאצ'י | נס גדול בלב תל אביב: בניין בשיפוץ קרס בנחלת בנימין | והתיעוד הקיצוני אחרי התחזית: הרכב נדחף למסילת הרכבת | (היום בכיכר)

יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
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"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

אירוע קשה בדרום: שלושה עובדים נפצעו קשה בהתפוצצות בלון גז במפעל אינטל בקריית גת, שניים מהם פונו תוך כדי החייאה. במקביל, רעידת אדמה בצמרת: ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש תביעת דיבה בסך שלושה מיליון שקלים נגד , שהגיב בחריפות: "רונן, אתה רציני? כמה חיים יכולנו להציל".

בגזרה המדינית והביטחונית: נחת בבאקו לביקור רשמי באזרבייג'ן. שר הביטחון איים מתוך לבנון בסיפוח שטחים עד הליטני אם חיזבאללה יצטרף לאיראן, והממשלה אישרה במשאל טלפוני מיליארדי שקלים לרכש מסוקי אפאצ'י.

בפוליטיקה: בעקבות פרישת דוידי בן ציון, ללי דרעי מ'עמך ישראל' חושפת מסכת הטרדות ומבהירה שלא תיכנע. בלב תל אביב: מבנה בשיפוץ קרס בנחלת בנימין – באורח נס ללא נפגעים. ולסיום, התיעוד הקיצוני: רכב נדחף אל פסי הרכבת, והנהג נחלץ בשניות האחרונות.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!
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