"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
אירוע קשה בדרום: שלושה עובדים נפצעו קשה בהתפוצצות בלון גז במפעל אינטל בקריית גת, שניים מהם פונו תוך כדי החייאה. במקביל, רעידת אדמה בצמרת: ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש תביעת דיבה בסך שלושה מיליון שקלים נגד ראש הממשלה נתניהו, שהגיב בחריפות: "רונן, אתה רציני? כמה חיים יכולנו להציל".
בגזרה המדינית והביטחונית: הנשיא הרצוג נחת בבאקו לביקור רשמי באזרבייג'ן. שר הביטחון כ"ץ איים מתוך לבנון בסיפוח שטחים עד הליטני אם חיזבאללה יצטרף לאיראן, והממשלה אישרה במשאל טלפוני מיליארדי שקלים לרכש מסוקי אפאצ'י.
בפוליטיקה: בעקבות פרישת דוידי בן ציון, ללי דרעי מ'עמך ישראל' חושפת מסכת הטרדות ומבהירה שלא תיכנע. בלב תל אביב: מבנה בשיפוץ קרס בנחלת בנימין – באורח נס ללא נפגעים. ולסיום, התיעוד הקיצוני: רכב נדחף אל פסי הרכבת, והנהג נחלץ בשניות האחרונות.