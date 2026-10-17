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מהומה בצרפת

המחאות יוצאות משליטה: בניין עירייה היסטורי הועלה באש וקרס

המהומות במחאה על יוקר המחיה ממשיכות להתפשט ברחבי צרפת: רעולי פנים פרצו לבניין העירייה ההיסטורי בלימוז' והציתו אותו | כוחות הכיבוי נאבקו בלהבות, אך חלקים נרחבים מהמבנה נהרסו (בעולם)

כה
כיכר השבת
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הפרות הסדר הנרחבות ברחבי צרפת נמשכות: בניין העירייה ההיסטורי בעיר לימוז' הוצת הערב (מוצ"ש) במהלך מהומות שפרצו בעקבות הפגנות נגד יוקר המחיה. האש התפשטה במהירות, גג המבנה נהרס ומגדל העירייה קרס.

על פי הדיווחים, אלפי בני אדם השתתפו בהפגנה בעיר, שבסיומה החלו עימותים אלימים. רעולי פנים הציתו ניידת משטרה, ניפצו חלונות, פרצו לבניין העירייה והעלו אותו באש. כוחות הכיבוי פעלו בניסיון למנוע את התפשטות השריפה לכל חלקי המבנה, שנחנך בשנת 1883.

מושל המחוז אמר כי חלקו הגדול של הבניין אבד, בעוד שעובדת עירייה שנכחה במקום פרצה בבכי למראה ההרס. "זה אסון. בלתי נתפס ובלתי מתקבל על הדעת", אמרה אחת הנוכחות במקום.

במקביל דווח על הצתת כלי רכב, ביזת חנויות ועימותים עם כוחות הביטחון ברחבי העיר. מהומות והפרות סדר נרשמו גם בפריז, במרסיי ובערים נוספות בצרפת.
צרפתתיעודויראלימחאותהצתות

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