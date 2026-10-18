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"אני לא רוצה שאף אחת תיפגע"

האזהרה החריגה של הזמר מידד טסה לעוקביו • צפו

הזמר מידד טסה פרסם סרטון לעוקביו, ובו אזהרה חריגה לאחר שגילה כי אלמונים פתחו חשבונות פיקטיביים ברשתות החברתיות המתחזים אליו, ובאמצעותם שולחים הודעות מטרידות לנשים | צפו באזהרה (ברנז'ה)

אא
איציק אוחנה
כיכר השבת |
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הזמר מידד טסה באזהרה חריגה
הזמר מידד טסה באזהרה חריגה

הזמר מידד טסה פרסם אזהרה חריגה לעוקביו, לאחר שגילה כי אלמונים פתחו עשרות חשבונות פיקטיביים המתחזים אליו ב, ובאמצעותם שולחים הודעות מטרידות לנשים.

בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות סיפר טסה כי הגיעו אליו מספר פניות מנשים שנפלו בפח בעקבות ההתחזות, והדגיש כי אותם מתחזים משתמשים באמצעים מתוחכמים כדי להטעות את הציבור.

"יש אנשים שפתחו עשרות חשבונות פיקטיביים על שמי ושולחים הודעות לבנות ומטרידים אותן", סיפר הזמר, "אני מבקש מכל מי שרואה דבר כזה לדווח למטא מהר, בשביל שנוכל לעצור אותם ולמצוא את המידע עליהם ולטפל בהם אחד אחד".

טסה הוסיף כי הוא כבר פנה לחברת מטא, שלדבריו החלה לטפל בנושא, אך התופעה נמשכת וחשבונות נוספים ממשיכים להיפתח. "נשלחו אליי כבר כמה פניות מבנות שנפלו בדבר הזה, כי משתמשים בכלים מאוד מתוחכמים", סיפר, "אנחנו כבר שלחנו למטא והם עובדים על זה, אבל מדובר בעשרות חשבונות".

לסיום פנה הזמר לעוקביו בבקשה לסייע בעצירת התופעה: "אני מבקש מכל מי שרואה דבר כזה לדווח ולעצור את הדבר הזה. אני לא רוצה שאף אחת תיפגע".
מידד טסהרשתות חברתיותהטרדותחשבונות פיקטיביים

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